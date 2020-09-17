Türkiye’de ilk aşı denendi

Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüse karşı aşı denemeleriyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamaları şu şekilde;

"Faz 3 basamağı aşılarının yapılacak olan ülkede devam ediyor olması lazım ki gerçek hayatta koruyor mu korumuyor mu ortaya çıkarabilelim artı zamanla bir yarış var bundan dolayı uluslararası işbirliğine gidildi. Faz 3’ün yapılabilmesi için altyapının olması lazım. Türkiye’de çok şükür ki bu altyapıya sahip bir ülkedir 10-15 yıldır üniversitelerimizde faz 3 çalışmaları yapılmaktadır bununla ilgili yönetmeliklerimiz çıkmıştır buna göre belki on binlerce hasta Türkiye’de faz 3 çalışmalarına katıldı.

Sinovak ve Fayzer tarafından geliştirilen aşı Türkiye’ye destek olur musunuz diyerek başvuruda bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın etik kurulu bu çalışmaları idik didik eder faz 1’de ne olmuş faz 2’de ne olmuş araştırılır.

Bu faz 3 denek lafı girince acaba kötü bir şey gibi mi kavramlar gündeme geliyor ama bunlar kurallarına göre yapılmak kaydı ile yani aynı anda Almanya’da ABD’de Brezilya’da Şili’de yapılırken ve her türlü tedbir alınarak yapılan çalışmalardır."

Prof. Dr. Murat Akova'nın açıklamaları şu şekilde;

Toplamda Türkiye'de 13 bin kişiyi hedefliyoruz.

13 bin kişinin ilk aşamada 1200 kişisi, hastalık açısından ön planda ve en riskli gruptaki sağlık personelleri olacak.

Grubu ikiye böleceğiz. Tırnak içinde söylüyorum 'kör ya da maskelenmiş' olarak yapılacak. Ne aşıyı uygulayacak bizler ne de aşının uygulandığı gönüllüler bunu bilmeyecekler. Bu grubun yarısına aşı, yarısına boş aşı yani plasebo vereceğiz. Boş bir aşı ile karşılaştırıyoruz.

1200 kişilik sağlık grubunu aşılarken diğer gönüllülere de aşı yapacağız.

Gönüllülerde 2 kişiye aşı, bir kişiye plasebo verilecek.

Boş aşı yapılan gönüllülerde belli sayıda hastalık ortaya çıkacak olursa, biz bunu 20-40 arasında düşünüyoruz, o zaman bizden ayrı denetleme kurulumuz var. Onlar bu hastalık ortaya çıkan grupta kimse aşı yapılmış kime boş aşı yapılmış ona bakacaklar. Eğer aşı yapılan grupta hastalık görülmemişse, o zaman geri dönüp boş aşı alanlara 'size de aşı öneriyoruz, aşı etkili oldu' diye, onlara da aşıyı yapacağız.

Aşı gönüllüleri 18-60 yaş arası kişiler.

Gönüllülük için aşı merkezine başvurabilirler.

Aşı Brezilya'da 9 bin kişiye yapıldı. Endonezya'da 250 kişi civarında... Bu 10 bin kişi içinde ciddi sayılabilecek bir yan etki söz konusu değil.

Yan etkiler hafif kırgınlık ve baş ağrısı.

Tüm risklerin bilinerek yapılması lazım. Gönüllülere de bunu anlatıyoruz.

Bu söylediklerimi büyük puntolarla yazın, zatürre aşısı koronavirüse karşı korumaz.

Grip aşısı özellikle risk grubunda olanlar için çok önemli. 65 yaş üstü herkesin alması lazım.

Ekim, Kasım, Aralık aylarından çok korkuyoruz. Bize 4 ay süreyle koruyuculuk sağlayacak bir aşı bile lazım.