  • BIST 1.104
  • Altın 473,117
  • Dolar 7,5348
  • Euro 8,8931
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Türkiye’de ilk aşı denendi

»
Türkiye’de ilk aşı denendi
Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüse karşı aşı denemeleriyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamaları şu şekilde;

"Faz 3 basamağı aşılarının yapılacak olan ülkede devam ediyor olması lazım ki gerçek hayatta koruyor mu korumuyor mu ortaya çıkarabilelim artı zamanla bir yarış var bundan dolayı uluslararası işbirliğine gidildi. Faz 3’ün yapılabilmesi için altyapının olması lazım. Türkiye’de çok şükür ki bu altyapıya sahip bir ülkedir 10-15 yıldır üniversitelerimizde faz 3 çalışmaları yapılmaktadır bununla ilgili yönetmeliklerimiz çıkmıştır buna göre belki on binlerce hasta Türkiye’de faz 3 çalışmalarına katıldı.

Sinovak ve Fayzer tarafından geliştirilen aşı Türkiye’ye destek olur musunuz diyerek başvuruda bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın etik kurulu bu çalışmaları idik didik eder faz 1’de ne olmuş faz 2’de ne olmuş araştırılır.

Bu faz 3 denek lafı girince acaba kötü bir şey gibi mi kavramlar gündeme geliyor ama bunlar kurallarına göre yapılmak kaydı ile yani aynı anda Almanya’da ABD’de Brezilya’da Şili’de yapılırken ve her türlü tedbir alınarak yapılan çalışmalardır."

Prof. Dr. Murat Akova'nın açıklamaları şu şekilde;

Toplamda Türkiye'de 13 bin kişiyi hedefliyoruz.

13 bin kişinin ilk aşamada 1200 kişisi, hastalık  açısından ön planda ve en riskli gruptaki sağlık personelleri olacak.

Grubu ikiye böleceğiz. Tırnak içinde söylüyorum 'kör ya da maskelenmiş' olarak yapılacak. Ne aşıyı uygulayacak bizler ne de aşının uygulandığı gönüllüler bunu bilmeyecekler. Bu grubun yarısına aşı, yarısına boş aşı yani plasebo vereceğiz. Boş bir aşı ile karşılaştırıyoruz.

1200 kişilik sağlık grubunu aşılarken diğer gönüllülere de aşı yapacağız.

Gönüllülerde 2 kişiye aşı, bir kişiye plasebo verilecek.

Boş aşı yapılan gönüllülerde belli sayıda hastalık ortaya çıkacak olursa, biz bunu 20-40 arasında düşünüyoruz, o zaman bizden ayrı denetleme kurulumuz var. Onlar bu hastalık ortaya çıkan grupta kimse aşı yapılmış kime boş aşı yapılmış ona bakacaklar. Eğer aşı yapılan grupta hastalık görülmemişse, o zaman geri dönüp boş aşı alanlara 'size de aşı öneriyoruz, aşı etkili oldu' diye, onlara da aşıyı yapacağız. 

Aşı gönüllüleri 18-60 yaş arası kişiler.

Gönüllülük için aşı merkezine başvurabilirler.

Aşı Brezilya'da 9 bin kişiye yapıldı. Endonezya'da 250 kişi civarında... Bu 10 bin kişi içinde ciddi sayılabilecek bir yan etki söz konusu değil.

Yan etkiler hafif kırgınlık ve baş ağrısı.

Tüm risklerin bilinerek yapılması lazım. Gönüllülere de bunu anlatıyoruz.

Bu söylediklerimi büyük puntolarla yazın, zatürre aşısı koronavirüse karşı korumaz.

Grip aşısı özellikle risk grubunda olanlar için çok önemli. 65 yaş üstü herkesin alması lazım.

Ekim, Kasım, Aralık aylarından çok korkuyoruz. Bize 4 ay süreyle koruyuculuk sağlayacak bir aşı bile lazım.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor16 Eylül 2020 Çarşamba 14:15
  • Bilim Kurulu üyesi: Ülke genelinde sıkı tedbirler gelebilir16 Eylül 2020 Çarşamba 00:52
  • İş insanı Suna Kıraç hayatını kaybetti15 Eylül 2020 Salı 12:41
  • 91 firma 113 üründe hile yaptı: Bakanlık listeyi açıkladı…15 Eylül 2020 Salı 12:27
  • Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı15 Eylül 2020 Salı 12:23
  • Korona virüs aşısında yeni tarih! 1 ay kaldı...15 Eylül 2020 Salı 11:44
  • Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral yine parti verdi14 Eylül 2020 Pazartesi 12:48
  • Mesai saatleri değişiyor! Özel sektör de dahil...14 Eylül 2020 Pazartesi 12:44
  • Uğur Dündar'dan Bilim Kurulu üyelerine olay sözler: Oysa onların görevi...13 Eylül 2020 Pazar 13:40
  • Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek13 Eylül 2020 Pazar 13:32
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim