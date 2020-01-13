  • BIST 120.249
  • Altın 292,792
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5350
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin

»
Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin
Pew Araştırma Merkezi'nin dünya çapında yaptığı liderlere güven araştırmasına göre, Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en az güvenilen ABD Devlet Başkanı Donald Trump çıktı.

Euronews’un haberine göre, ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi’nin uluslararası araştırması kapsamında katılımcılara “dünya meseleleriyle ilgili doğru adımı atma” konusunda ulusal liderlere güven duyup duymadıklarını sordu.

Araştırmada farklı ülkelerden katılımcıların, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e olan güveni sorgulandı.

Türkiye’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “dünyada doğru işler yaptığına” güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken ABD Başkanı Donald Trump için bu oran yüzde 11’de kaldı.

 

 

 

Ocak 2020’de yayımlanan rapora göre, 5 liderden hiçbirinin ortalama uluslararası puanı yüzde 50’yi geçemedi. En yüksek puanı yüzde 46’nın güvendiği Merkel alırken en az güvenilen yüzde 28’le Şi Cinping oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Libya Konusunu Türkiye ile Görüşecek19 Aralık 2019 Perşembe 16:02
  • Eşine Az Rastlanır Bir Mülteci Kriziyle Karşı Karşıyayız17 Aralık 2019 Salı 13:20
  • Rusya'dan Son Dakika Açıklaması!17 Aralık 2019 Salı 12:48
  • İçişleri Bakanlığı: 2 Terörist Sınır Dışı Edildi17 Aralık 2019 Salı 11:35
  • Ahmet Davutoğlu Partisini Resmen Açıkladı!13 Aralık 2019 Cuma 12:42
  • Erdoğan Üzüntüyle Neyi Takip Ediyor?09 Aralık 2019 Pazartesi 16:14
  • Erdoğan'dan Sert Tepki09 Aralık 2019 Pazartesi 14:16
  • AB'yi Ayağa Kaldıran Harita!06 Aralık 2019 Cuma 11:43
  • Flaş... 3 Belediye Başkanı Gözaltına Alındı!06 Aralık 2019 Cuma 11:32
  • RUHANİ ANKARA'DAYKEN, TRUMP, ONU TWİTTER'DAN SUÇLADI!16 Eylül 2019 Pazartesi 17:13
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim