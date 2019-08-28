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TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI GİDEREK ARTIYOR!

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TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI GİDEREK ARTIYOR!
Türkiye'de çocuk tacizi olayları giderek artıyor. Şidetle Mücadele Vakfı (HEGEM) korkunç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Kadına yönelik şiddet kıskançlık ya da namus kavramları ile açıklanabilir mi? Bunlar neden olarak konulduğunda toplumda bir karşılık bulması ve şiddettin normalleşmesi hiç de imkansız gözükmüyor. Ancak bilimsel çalışmalar gösteriyor ki ‘namus’ ve ‘kıskançlık’ nedenler sıralandığında ilk 10’a bile giremez.
HER ÜÇ DAKİKADA BİR KIZ ÇOCUĞU CİNSEL SALDIRIYA UĞRUYOR
Tarafsız Haber Ajansının haberine göre,‘Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) 2019 Kadına Şiddet Raporu’ çarpıcı veriler ortaya koyuyor. Adalete yansıyan istatistikler ve elde edilen bütün diğer suç verilerinin istatistiki analizlerine göre,
Türkiye’de her 1 dakikada 6’dan fazla kadın fiziki şiddete uğruyor.
Yine, Türkiye’de her üç dakikada bir kız çocuğu cinsel saldırıya (fiziki) maruz kalıyor.

 

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