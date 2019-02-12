Türkiye'de bir ilk : Kültür merkezi ve Cemevi birarada

Bakırköy Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan Türkiye’de bir ilk; Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi 16 Şubat-Cumartesi günü saat 15.00’de Arif Sağ’ın onur konuğu olacağı Sabahat Akkiraz konseriyle hizmete açılacak.

Akademik sınıflar, sanat galarisi, kültür sanat atölyeleri, sinema salonu, konferans salonu, kütüphane ve etüt merkezi ve cem salonu da bulunuyor.

Akademik sınıflara isimleri verilen Prof.Dr. Emre Kongar, Sinan Meydan ve Arif Sağ ile Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mahallesi’nde bulunan Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi’nde incelemelerde bulunan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Toplam 5 katlı, 6 bin metrekare büyüklüğünde bu dev eserde; Ara Güler Sanat Galerisi, akademik sınıflar( Fazıl Say Piyano ve Şan Sınıfı, Sinan Meydan Cumhuriyet Tarihi Sınıfı, Pertev Naili Boratav Anadolu Uygarlıkları Sınıfı, Arif Sağ Halk Müziği , Halk Oyunları ve Semah Sınıfı, Emre Kongar Bilim ve Felsefe Sınıfı, Hıfzı Topuz Gazetecilik ve Yazarlık Sınıfı),kültür-sanat atölyeleri, kütüphane ve etüt merkezi, sinema salonu, konferans salonu, büyük bir cem salonu, aşevi ve yemekhane, cenaze hizmetleri, otopark bulunuyor.”

Yapımına 15 ay önce başlanan Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi’ni bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “ Bu merkez; sadece bizler açısından cenazelerimizi kaldırdığımız, ibadetlerimizi yaptığımız, gelenek ve göreneklerimizi sürdürdüğümüz bir cemevi değil aynı zamanda Anadolu hümanizmasını, akılcılığı, bilimselliği, kültür-sanatı da içinde barındıran büyük bir eserdir. ”

BU KÜLTÜR MERKEZİ VE CEM EVİ TÜM İNSANLIĞIN HİZMETİNDE OLACAKTIR

Başkan Kerimoğlu, Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi’nden tüm insanlığın yararlanacağını belirterek sözleri şöyle noktaladı: “Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi biliniz ki sadece Bakırköylülerin değil tüm İstanbulluların, sadece Alevi-Bektaşilerin değil tüm insanlığın hizmetinde olacaktır. Bu merkeze katkısı bulunan hayırseverlere ve gece-gündüz çalışan emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

PROF. DR. EMRE KONGAR: CEMEVİNİ KÜLTÜR MERKEZİYLE BİRLEŞTİRMEK PARLAK BİR FİKİR

Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi’nde incelemelerde bulunan Gazeteci-Yazar, Toplum Bilimci Prof. Dr. Emre Kongar da cemevini kültür merkeziyle birleştirmenin çok parlak bir fikir olduğunu belirterek şunları ifade etti: “ İbadethane ve kültür-sanat bir arada. Bu merkez; sanıyorum Aleviliğin hem felsefesini hem inancını hem insanlığını hem de demokratlığını yansıtıyor. Bu fevkalade bir durum. Cemevini kültür merkeziyle birleştirmek çok parlak bir fikir. Bakırköy Belediyesi’ni ve Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu kutluyorum. Benim adımı bir akademik sınıfa vererek beni çok onurlandırdılar, teşekkür ediyorum.”

SİNAN MEYDAN: TÜRKİYE’DE BİR ÖRNEĞİ OLMAYAN YAPI

Tarihçi-Yazar Sinan Meydan’da bu yapının Türkiye’de bir örneğinin olmadığını söyleyerek şunları belirtti: ”Türkiye’de bir örneği olmayan bir yapı burası. Bu yapı sadece Bakırköy için değil Türkiye için değer taşıyor. Başkan Kerimoğlu ve Bakırköy Belediyesi’ne hem kendim hem de ülkem adına teşekkür ediyorum. Ben de adıma açılan sınıfta, cumhuriyet tarihi dersleri vermek için sabırsızlanıyorum.”

ARİF SAĞ: CEMEVİ İLE KÜLTÜR MERKEZİNİN BİR ARADA OLMASI ÖNEMLİ

Türk Halk Müziği’nin usta ismi Arif Sağ ise kültür merkezi ile cemevinin bir arada olmasına vurgu yaparak düşüncelerini şöyle konuştu: “ Benim adımın bir sınıfa verilmiş olması belki önemli olmayabilir ama burada hem kültür merkezi hem de cemevinin bir arada açılması çok önemlidir. İnsanlarımız bunun kıymetini bilecekler ve göreceksiniz, burası açılsın dolup taşacaktır.”