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Türkiye'de 3 ilçe daha "Sakin şehir" unvanı aldı

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Türkiye'de 3 ilçe daha "Sakin şehir" unvanı aldı
Bolu'nun Göynük, Sinop'un Gerze ve Isparta'nın Eğirdir ilçeleri sakin şehir unvanı aldı.

Tarihi ve kültürel özellikleriyle tanınan, doğal dokusuyla öne çıkan Göynük, Gerze ve Eğirdir, Türkiye'de bu unvanı alan ilçeler arasına girdi. İlçeler, bu unvanı alabilmek için çevre, altyapı ve sosyal uyum gibi kategorilerde 70 kriteri yerine getirdi.

Artvin'de düzenlenen toplantıda 3 ilçeye "Cittaslow" sertifikaları verildi. 3 ilçeyle birlikte Türkiye'de sakin şehir unvanı alan ilçelerin sayısı 14'e yükseldi.
CİTTASLOW NEDİR?
"Sakin Şehir" anlamına gelen Cittaslow 1999 yılında İtalya'da kurulmuş, uluslararası bir belediyeler birliği hareketidir.
Bir kentin Cittaslow olması için Cittaslow felsefesine uygun hareket etmesi, nüfusunun 50.000 altında olması ve Birlik'e sunduğu başvuru dosyası üzerinden yapılan değerlendirmeden geçer puan alması gerekmekte.
Bir kentin değerlendirmeden geçmesi için çevre politikaları, altyapı politikaları, sosyal uyum, kentsel yaşam kalitesi politikaları gibi kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor.
Kurulduğu ilk yıllarda İtalyan kentleri arasında yaygınlaşan Cittaslow hareketi, günümüzde 28 ülkede 182 üyeye sahip.

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