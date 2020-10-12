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Türkiye'de 274 günde 369 kadın öldürüldü

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Türkiye'de 274 günde 369 kadın öldürüldü
CHP’li vekil Necati Tığlı, ‘Kadın Cinayetleri Raporu hazırladı. Türkiye’de 2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2020 yılının dokuz aylık bölümünde bu sayı 369’a ulaştı.
 
Türkiye'de 274 günde 369 kadın öldürüldü

Sözcü Gazetesinden  Deniz Ayhan'ın haberine göre İktidar, Türkiye'deki kadın cinayetleri oranının yılbaşından beri yüzde 29 düştüğünü açıklarken, gerçek sayılar vahim gerçeği ortaya çıkardı.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, ‘Kadın Cinayetleri Raporu' hazırladı. Rapora göre, Türkiye'de 2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2020 yılının dokuz aylık bölümünde 369'a ulaştı. 17 yıldaki artış yüzde 344.5 oldu. Tığlı, “Kadınlara yönelik şiddet eğilimleri, hedef göstermeler ve siyasilerin medya yolu ile yaptıkları açıklamalar meşru hal almaktadır. İktidarın koruyamadığı kadınlar, öldürülmekte ve tecavüze uğramaktadır. Kadınların can güvenliğini tehdit eden ve tecavüze neden olan hiçbir koşula müsamaha gösterilemez. Kadın cinayetlerinde işlenen suçları gerçekleştirenler iyi hal uygulamalarından yararlandı. Bu uygulama kaldırılmalıdır” dedi.

370'inci kurban Gül Gülsüm

İstanbul Çatalca'da Fikret Ç., dini nikahlı eşi Gül Gülsüm (28) ile sık sık tartışmaya başladı. Kocasının kendisine şiddet uygulaması üzerine kadın, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşi ile 7 Ekim günü karşılaşan adam, barışma niyetiyle eşini otomobile bindirerek, boş araziye götürdü.

Burada, Fikret Ç., eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine yanındaki iple kadını boğarak öldürdü. Daha sonra metruk binaya götürerek cesedi buraya attı. Olaydan sonra evine giden Fikret Ç., evde ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Hastaneye kaldırılan şahıs, polis tarafından sorguya alındı. Sorguda, Fikret Ç., eşini kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

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