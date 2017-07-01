Haziran ayının son haftasını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçiren Türkiye bugünden itibaren de Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Hafta başına kadar etkili olması beklenen ve hava sıcaklığını 10-12 derece kadar mevsim normallerinin üzerine çıkarması beklenen yeni dalga etkisini kısa sürede gösterdi.
Bugün İzmir'de 41, Antalya'da 45 derece ölçülen hava sıcaklığı son 60 yılın en yüksek derecesi oldu. İstanbul'da 39 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı Balıkesir'de 41, Bodrum'da 42, Fethiye'de 44, Kaş'ta 46 dereceye olarak ölçüldü.
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Türkiye yanıyor! 60 yılın rekoru
Türkiye sıcaklardan kavruldu. İzmir'de 41 derece ölçülen hava sıcaklığı Antalya'da 45 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklıklar son 60 yılın rekorunu kırdı.
Haziran ayının son haftasını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçiren Türkiye bugünden itibaren de Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Hafta başına kadar etkili olması beklenen ve hava sıcaklığını 10-12 derece kadar mevsim normallerinin üzerine çıkarması beklenen yeni dalga etkisini kısa sürede gösterdi.
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