Türkiye Venezüella'dan peynir ithal edecek

Birçok tarım ürünü ve gıdayı ithal etmeye başlayan Türkiye, son olarak da Venezüella’dan sıfır gümrükle içinde peynirin de olduğu binlerce ton tarım ve gıda ürünü ithal etmek için karar çıkardı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezüella’dan sıfır gümrükle tarım ürünleri ithalatı yapacak. İthal edilebilecek ürünler arasında Türkiye'de de üretilen taze peynir, pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu dahil çok sayıda ürün var.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birkaç gün önce Venezüella ziyaretinde bulunmuştu. Venezüella menşeili bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı.

Listede yok yok

Karara göre bu ülkeden “500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir, bin ton pirinç, 2 bin ton yulaf, 400 ton yerfıstığı, bin ton rep veya kolza tohumları, 5 bin ton ayçiçeği tohumu, 2 bin ton hint yağı tohumu, 2 bin ton susam tohumu, 2 bin ton aspir, 200 ton yağlı tohum, 1500 ton çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları” ithal edilebilecek.