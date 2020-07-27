Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi!

Türkiye NAVTEX yayınladı, Yunanistan itiraz etti. Yunan Genelkurmay'ı acil koduyla ülkesine geri çağırıldı. Yunan ordusu harekete geçince Türk jetleri de bölgede bayrak gösterdi. Peki bölgede son durum ne? Tansiyon düştü mü? CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan c

Tansiyon düşmeye başladı ama elbette Oruçreis'in 2 Ağustos'a kadar bu bölgede sismik arama yapması bekleniyor. Geçen haftadan bu yana neler oldu? Harita üzerinde başlıklarla anlatalım. Türkiye Rodos Adası ve Meis Adası arasını NAVTEX bölgesi ilan etti. Meis Adası, Kaş'a çok yakın bir ada. 21 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında burada Türkiye sismik çalışma yapacağını ilan etti. Bunun üzerine de önce ordular arasında sıcak çatışmaya gidecek bir süreç başladı. Ardından da diplomasi masasına sirayeti var. Adım adım bölgedeki kriz nasıl gelişti?

Türkiye Rodos ve Meis adaları arasında NAVTEX ilan edince Yunanistan buna 'geçersiz' dedi. Bunun üzerine Yunanistan orduyu harekete geçirdi. TSK da bölgede bayrak gösterdi. Ardından Angela Merkez krizi arabulucu olarak dahil oldu. Sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 'Adaların kıta sahanlığı olmaz' mesajını verdi. Yunanistan, Rodos ve Meis adalarının kıta sahanlığı olduğunu iddia ediyor. Dışişleri Bakanlığı da diyor ki 'Yüzölçümü 10 km olan, Anadolu'ya 2 km, Yunan ana karasına 580 km uzaklıkta olan bir adanın 40 bin km kare genişlikte bir kıta sahanlığı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan'un bu tezlerini reddediyoruz' dedi. Bir nokta daha var Türkiye hem diyalog kanallarının açık olması gerektiğini belirtirken uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaktan da çekinmeyeceğini net olarak ifade etti. Tüm bunlarla birlikte tansiyonun biraz daha düştüğünü söylemek mümkün.