  • BIST 1.201
  • Altın 428,319
  • Dolar 6,8426
  • Euro 8,0235
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKınalıada'da yangın

Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi!

»
Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi!
Türkiye NAVTEX yayınladı, Yunanistan itiraz etti. Yunan Genelkurmay'ı acil koduyla ülkesine geri çağırıldı. Yunan ordusu harekete geçince Türk jetleri de bölgede bayrak gösterdi. Peki bölgede son durum ne? Tansiyon düştü mü? CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan c

Tansiyon düşmeye başladı ama elbette Oruçreis'in 2 Ağustos'a kadar bu bölgede sismik arama yapması bekleniyor. Geçen haftadan bu yana neler oldu? Harita üzerinde başlıklarla anlatalım. Türkiye Rodos Adası ve Meis Adası arasını NAVTEX bölgesi ilan etti. Meis Adası, Kaş'a çok yakın bir ada. 21 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında burada Türkiye sismik çalışma yapacağını ilan etti. Bunun üzerine de önce ordular arasında sıcak çatışmaya gidecek bir süreç başladı. Ardından da diplomasi masasına sirayeti var. Adım adım bölgedeki kriz nasıl gelişti?

Türkiye Rodos ve Meis adaları arasında NAVTEX ilan edince Yunanistan buna 'geçersiz' dedi. Bunun üzerine Yunanistan orduyu harekete geçirdi. TSK da bölgede bayrak gösterdi. Ardından Angela Merkez krizi arabulucu olarak dahil oldu. Sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 'Adaların kıta sahanlığı olmaz' mesajını verdi. Yunanistan, Rodos ve Meis adalarının kıta sahanlığı olduğunu iddia ediyor. Dışişleri Bakanlığı da diyor ki 'Yüzölçümü 10 km olan, Anadolu'ya 2 km, Yunan ana karasına 580 km uzaklıkta olan bir adanın 40 bin km kare genişlikte bir kıta sahanlığı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan'un bu tezlerini reddediyoruz' dedi. Bir nokta daha var Türkiye hem diyalog kanallarının açık olması gerektiğini belirtirken uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaktan da çekinmeyeceğini net olarak ifade etti. Tüm bunlarla birlikte tansiyonun biraz daha düştüğünü söylemek mümkün.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntüler25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:38
  • Sosyal medya düzenlemesi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi24 Temmuz 2020 Cuma 13:35
  • Pınar Gültekin'in annesinden flaş iddia! Kameralara baktım...24 Temmuz 2020 Cuma 10:48
  • CHP'li Muharrem İnce24 Temmuz 2020 Cuma 10:41
  • İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor24 Temmuz 2020 Cuma 10:23
  • Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri23 Temmuz 2020 Perşembe 18:56
  • Ayasofya için görevlendirme: 3 imam ve 5 müezzin atandı23 Temmuz 2020 Perşembe 18:13
  • Sosyal medya kısıtlanıyor mu, düzenleme nasıl olacak?23 Temmuz 2020 Perşembe 15:36
  • Malatya'da Örnek Bir Müdür!09 Temmuz 2020 Perşembe 20:43
  • Özel Haber; Malatya’da bir dünya lezzeti25 Haziran 2020 Perşembe 17:53
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim