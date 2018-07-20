Türkiye ve Hollanda'dan normalleşme kararı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile telefonda görüştü ve bu görüşmeye dair detayları paylaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 11 Mart 2017’de Hollanda’da maruz kaldığı üzücü olayların ardından bozulan Türkiye Hollanda ilişkileri normalleşiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok’la yaptığı görüşmede, 11 Mart 2017’de meydana gelen ve iki ülke arasındaki ilişkileri bozan üzüntü verici olayların ele alındığını açıkladı. Çavuşoğlu, "Stratejik ortaklığa dayanan çok boyutlu ilişkilerimize zarar veren mevcut tıkanıklığın geride bırakılmasının her iki tarafın da ortak beklentisi ve arzusu olduğunu müşahade ettik" ifadelerini kullandı.

Bu görüşmede ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesinin ortaya çıkmasının ardından Hollandalı mevkidaşının kendisine bir mektup yazdığını belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Mevkidaşım, ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti. Bu mektup üzerine kendisiyle ayrıca telefonda görüştük ve ilişkilerimizin önünü açmak için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldık.”

KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATANACAK

Çavuşoğlu ve Blok, ilk adım olarak ortak bir açıklama yapma kararı aldı. Büyükelçilerin karşılıklı olarak kısa zamanda atanması üzerine de mutabık kalındı.

BLOK'U TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Hollandalı mevkidaşını Türkiye’ye davet ettiğini de belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Ülkelerimiz arasındaki diyalog ve güveni yeniden tesis etmek ve ilişkilerimizi eski seyrine sokacak müteakip yol haritasını belirlemek üzere Hollandalı mevkidaşım Blok’u ülkemize davet ettim. Bu ziyaretin de yakın zamanda gerçekleşmesi söz konusudur. 450 bin gibi büyük bir Türk toplumunun bulunduğu ve ülkemizde en büyük doğrudan yabancı yatırıma sahip bu ülkeyle ilişkilerimizin düzelmesi yolunda her dış politika konusunda olduğu gibi milli menfaatlerimizin gerekleri doğrultusunda hareket edeceğiz, Hollanda’yla ilişkilerimizin yol haritasını belirleyeceğiz.”

HOLLANDA İLE TÜRKİYE ORTAK AÇIKLAMASI

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eric Weststrate de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlişkiler düzeldi. Hollanda-Türkiye ilişkilerin en yüksek seviyede düzelmesi iyi olmuştur. İyi ilişkiler, ülkelerimizi bağlayan konuları ve hemfikir olmadığımız konuları konuşabilmek için gereklidir. Bu, perde arkası diplomasinin iyi bir örneği." ifadelerine yer verdi.

Hollanda'nın Türkiye temsilciliklerinin internet sitesinde de "Hollanda ve Türkiye ortak açıklaması" başlığıyla bir açıklama paylaşıldı.

"11 Temmuz tarihinde Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanları Brüksel’deki NATO Zirvesi marjında görüşmüşlerdir. Bakanlar Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren, 2017 Mart ayında vuku bulan üzüntü verici olayları ele almışlardır. İki Bakan Türkiye ve Hollanda’nın birçok ortak çıkara sahip iki dost ve NATO müttefiki ülke olduklarının altını çizmişlerdir.

İki ülke 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürmüşlerdir, halen 60 yılı aşkın süredir NATO müttefikidirler ve aralarında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunmaktadır. İki Bakan Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ülkelerinin hazır olduklarını beyan etmişlerdir. Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin altını çizmişlerdir. NATO Zirvesindeki bu olumlu görüşmeyi takiben iki Bakan birbirleriyle tekrar temasa geçmek için inisiyatif almışlardır.

Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye Dışişleri Bakanına bir mektup göndermiş, ve Türk Dışişleri Bakanı Hollanda Dışişleri Bakanını telefonla aramıştır. Bu telefon görüşmesinde iki Bakan Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Bu doğrultuda, Bakanlar Ankara ve Lahey Büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaşmışlardır. Bakanlar ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanının 2018’in ikinci yarısında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunması hususunda anlaşmışlardır." denildi.