Türkiye, Ukraynayı mağlup etti

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu beşinci karşılaşmasında Türkiye, Ukrayna'yı 80-66 mağlup etti.

ENDER ARSLAN'A PLAKET VERİLDİ

Karşılaşma öncesinde A Milli Takım'ı bırakan Ender Arslan'a plaket verildi.

Milli takım formasını bıraktığını açıklayan 35 yaşındaki Ender Arslan'a Ukrayna karşılaşması öncesi düzenlenen mini bir törenle plaket verildi. Deneyimli oyuncuya plaketini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan ve TBF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte izledi.