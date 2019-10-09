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SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

TÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

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TÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!
SURİYE'de Fırat'ın doğusuna yönelik beklenen harekata ilişkin son dakika haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beklenen harekatını Cumhurbaşkaın twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

 

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