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TÜRKİYE, SON 16'YA KALMA HAKKINI YİTİRDİ!
TÜRKİYE, SON 16'YA KALMA HAKKINI YİTİRDİ!
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Güncel
05.09.2019 13:14
Çin'de düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya'ya 91 - 76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16'ya katılma hakkını yitirdi.
DHA'nın haberine göre; A Milliler, olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.
Etiketler:
Türkiye
,
Basketbol
,
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