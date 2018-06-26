Türkiye Seçimini Yaptı, Şimdi Ne Olacak?

5 Temmuz’da kesin sonuçların açıklanmasının ardından önce vekiller ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin edecek.

Türkiye, 24 Haziran’da yapılan seçimlerle birlikte 5 yıl boyunca ülkeyi kimin yöneteceği ve parlamentoda hangi partilerin olacağına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklayacak.

Sonuçların açıklanması ile birlikte süreç de başlamış olacak.

Kesin sonuçların açıklanmasından 3 gün sonra saat 14.00’te Meclis yemin töreni için kendiliğinden toplanacak .Yani 8 Temmuz’da milletvekili yemin töreni yapılacak.

Meclis’e en yaşlı üye sıfatıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın yönetmesi gerekiyor. Baykal sağlık sorunları sebebiyle ilk oturuma katılmazsa en yaşlı ikinci milletvekili olan 71 yaşındaki Durmuş Yılmaz ilk Meclis oturumunu yönetecek.

En genç altı milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı görevine TBMM Başkanı’nın YSK tarafından düzenlenen mazbatasını vermesi ve aynı gün Genel Kurul’da yemin etmesi ile başlıyor.

Erdoğan’ın, milletvekilleri yemin töreninin hemen ardından 9 Temmuz’da yemin etmesi bekleniyor.

ERDOĞAN 9 TEMMMUZ’DAN İTİBAREN BAKANLARI DA ATAYACAK

Seçimin ardından 16 Nisan referandumu ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulaması da başladı.

Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımcılarını ve bakanlarını parlamento dışından atayacak. Parlamentodan da atama yapılabiliyor ancak bu durumda bakan olan kişinin milletvekilliği düşüyor.

Kritik TBMM tablosu nedeniyle Erdoğan’ın içeriden bir atama yapması beklenmiyor.

Erdoğan yeminden hemen sonra yani 9 Temmuz’dan itibaren bakanları atayabilecek. Bakanlar da atandıktan sonra TBMM’de yemin ederek görevlerine başlayacak.

Bu işlemlerin önümüzdeki ayın ikinci haftasında tamamlanması planlanıyor. Milletvekillerinin yemin etmesi ile birlikte TBMM Başkanlığı seçimi süreci de başlayacak. Seçimin en geç 18 Temmuz’da tamamlanması bekleniyor.