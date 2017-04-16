Türkiye sandık başında

Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişikliği için bugün yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen sandığa gidiyor. Bu rakamın 1 milyon 269 bin 282’sini oy verme gününe kadar 18 yaşını dolduran yeni seçmenlerden oluşuyor. Seçmenler, 461’i cezaevler

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öngören 18 maddelik Anayasa değişikliği bugün halk oyuna sunulacak.



Yüksek Seçim Kurulu temsilcileri oylamayla ilgili bilgiler verip seçmenlere son dakika uyarılarında bulundu: “Erbaş ve erler oy kullanamayacak. Uzman çavuşlar, astsubaylar, subaylar kayıtlı oldukları sandıkta oy verebilecek. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında operasyon için kayıtlı oldukları sandıklar dışında görevli askerler oy kullanamayacak. Sandık güvenliğini sağlamakla görevli asker ve polisler bunun tek istisnası. Bu askerler ve polisler görevli oldukları sandıklarda oy verecek. Bu sandıklara da görevli asker ve polislerin zaten isimleri yazıldı. Sandık kurulu başkan ve üyeleri gibi bu asker ve polisler de görevlendirildikleri yerde oy kullanabiliyor.



KATLAMAYIN, ÇİZMEYİN

Mühürü ‘evet’ ya da ‘hayır’ şeklinde kullanacağınız oyun üzerine basın. Pusulanın üzerinde hem ‘evet’ hem de ‘hayır’ kısmına mühür basılması durumunda oy geçersiz sayılır. Pusulanın ortasına çizgiye basılacak olan ‘Tercih’ mühürü de kullanılan ‘oy’u geçersiz kılar. Pusulalarının yırtılmaması, işaretlenmemesi ve karalanmamasına da özen gösterin. Çizilen ve yırtılan oylar da geçersiz sayılır. Oy pusulasını katlamadan da zarfa koyabilirsiniz.



OY SAYIMI HERKESE AÇIK

Sandık alanına kimin girip kimin girmeyeceğine sandık kurulu karar verir. Oy sayım ve tasnif işlemleri açıktır. Her seçmen bunu oy vermenin bitiminden sonra izleyebilir. Sadece çok kalabalık olursa, seçmenlerin belirli alanının dışında izlemesine karar verilir. Bu sınır da sandık kurulunca belirlenir. Müşahitler de zaten sandık başında durabilirler.”



5 ADIMDA NASIL OY KULLANILACAK

1-) NEREDE OY KULLANACAKSINIZ: Seçmenler kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanabilecek. Oy vermeye seçmen bilgi kağıdınızla gidin. Seçmen kağıdınız ulaşmadıysa YSK’nın sitesinden, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz.



2-) TC NUMARALI KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN: Oy verme günü yanınıza seçmen bilgi kağıdının yanısıra Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarasını taşıyan; TC Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensubu mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayın.



3-) BELGELERİNİZİ VERİN: Oyunuzu kullanırken sandık kurulu görevlisine kimliğinizi verin. Görevli seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.



4-) MÜHRÜN KURUMASINI BEKLEYİN: Referandumda oy pusulaları iki renkten oluşacak. Beyaz kısımda “Evet”, kahverengi bölümde “Hayır” seçeneği yer alacak. Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Oy pusulasında tercih ettiğiniz alana “Tercih” mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlü yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.



5-) İMZA ATIN: Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

HÜRRİYET