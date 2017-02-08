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Türkiye sallanmaya devam ediyor!

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Türkiye sallanmaya devam ediyor!
ÇANAKKALE'de dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki iki depremin ardından beşik gibi sallanan Ayvacık'te, gece yarısı sıralarında, sırasıyla Richter ölçeğine göre 4.0, 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 23.16'da merkez üssü Ayvacık İlçesi Gülpınar olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana oldu. Yerin 5.3 büyüklüğündeki bu depremin ardından bu kez saat 00.00'da merkez üssü Yukarıköy olan 4.5 büyüklüğünde, saat 00.34'te ise merkez üssü Gülpınar olan 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

AYVACIK'TA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Gece yarısı meydana gelen 4.5 depremin ardından ise artçı sarsıntılar gece boyunca devam etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 04.38'de merkez üssü Ayvacık İlçesi Gülpınar Köyü olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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