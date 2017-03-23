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Türkiye Rusya'yı uyardı!

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Türkiye Rusya'yı uyardı!
Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD kontrolündeki Afrin'den açılan ateş sonucunda Hatay'daki bir Türk askerinin şehit olması üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Afrin'den Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Bükülmez sınır karakoluna açılan keskin nişancı ateşinde bir Türk askerinin şehit olması üzerine, Rus Maslahatgüzarı'nın bakanlığa davet edildiğini duyurdu.

Rus diplomata, Türkiye'nin rahatsızlığının ve tekrarlanması durumunda (örgüte) misliyle karşılık verileceğinin iletildiği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu ayrıca, "(Rusya'daki PYD ofisi) Oradaki ofisin kapatılması konusunda Rusya'dan adım atmasını bekliyoruz" dedi.

ABD'NİN GETİRDİĞİ 'UÇUŞ' YASAĞI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, ABD'nin aldığı tartışmalı yasak kararıyla ilgili ise şöyle dedi:

"(ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması) İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ve Türk Hava Yolları'nın bu kapsam dışında tutulması için girişimlerimiz devam etmektedir. Bu girişimlerimiz sadece ABD makamları nezdinde değil, benzer uygulamaya geçeceğini ifade eden İngiltere makamları nezdinde de yürütülmektedir."

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