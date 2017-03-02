Türkiye resti çekti: Çekilmezlerse vururuz!

Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "YPG'nin Münbiç'ten çekilmemesi durumunda vuracağımızı daha önce de söyledik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da yaptığı açıklamada ABD'nin YPG'ye desteğini sert sözlerle eleştirerek, "ABD'li askerler YPG ile PKK'nın hiçbir farkının olmadığını söylemişlerdi. ABD'nin bizi hedef alan terör örgütüyle işbirliğini sürdürmesini istemeyiz. YPG ile bu operasyonları yapmak Suriye'nin geleceğini riske atmak demektir. Bir terör kantonunun oluşmasını sağlamak demektir. Böylesi bir yanlıştan ABD'nin bir an önce dönmesi gerekmektedir." dedi.

Türkiye'nin ABD'den talebinin YPG'nin bir an önce Münbiç'i terketmesi olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

YPG ÇEKİLMEZSE VURURUZ

"El Bab'dan sonra Menbic'e doğru gideceğiz. Operasyon henüz başlamadı, taciz ateşi olabilir. ABD askerlerinin o bölgede olduğunu biliyoruz. YPG buradan çekilmezse biz YPG'yi vuracağımızı daha önce de söyledik. Özel kuvvetler olarak sadece ABD, Türkiye değil havadan nasıl destek vereceğimizi görüşüyoruz. CIA'nın ve Dunford'un Türkiye'ye gelmesinin sebebi buydu. Zamanında Obama'yı yanlış yönlendiren askerlerin bugün Trump'ı da yanlış yönlendirmesini istemiyoruz. Bizim düşüncemiz nettir. ABD ile bu düşüncelerimizi her fırsatta paylaştık. Taviz vermemiz söz konusu değil. Amaç buranın gerçek sahiplerine iletilmesi.

RUSYA VE PYD İLE İLGİLİ İDDİALAR

Burada biliyorsunuz çok değişik haberler var. Spekülasyonlar var. Bunlar doğru değil. Şu anda rejim güçleri doğuya doğru yöneldi. Rejim güçleri ile muhalefetin karşı karşıya gelmemesi için bir anlaşma sağlandı. Amaç çatışmaların engellenmesi ve DEAŞ'a karşı mücadelenin daha etkin olması. Tüm bunların önlenmesinin tek yolu bizim başlattığımız ateşkesin (ılımlı muhalefet ve rejim arasındaki) ilerlemesi. Siyasi sonuç elde ederek ülke genelinde ateşkes sağlarsak bu riskler ortadan kalkar. Bu durumda Suriye'nin geleceği için iyi olmaz. Buradaki kaos devam ederse bundan en çok terör örgütleri fayda görür.

PEŞMERGE'YE GÖREV VERİLECEK İDDİASI

10 Mart'ta Rusya'ya gidiyoruz. Her zeminde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Lavrov ile görüşme halindeyiz. ABD ile keza görüşmeler sürekli devam ediyor. Peşmergeye Suriye'de görev verilecek iddiası doğru değildir."

BARZANİ'NİN GELİŞİNDEKİ BAYRAK KRİZİ

Bakan Çavuşoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Mesud Barzani'nin ziyaretindeki bayrak eleştirilerine de şu yanıtı verdi:

"Herkesin görüşlerine saygımız var ama diplomaside kurallar vardır. Zira önümüzdeki dönemde PKK'ya yönelik birlikte adımlarımız olacak.Kendi anayasası çerçevesinde bir yapı kurulduysa ki daha önceki ziyaretlerde bu bayrak vardı. Münih'te de böyle oldu. Tataristan Cumhurbaşkanı geldiğinde Rusya ile birlikte Tataristan bayrağını da dikiyoruz. Görüş olarak saygı duyabiliriz ama bu konuyu başka yerlere çekmek doğru değildir. Buradaki uygulama sıradan bir protokol uygulamasıdır."