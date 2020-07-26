  • BIST 1.192
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKınalıada'da yangın

Türkiye peş peşe duyurdu! Navtex ilanı...

»
Türkiye peş peşe duyurdu! Navtex ilanı...
Türkiye, Meis Adası açıklarında sondaj yapacağına ilişkin Navtex’in ardından, Rus donanmasının 18 Ağustos’ta yapacağı füze atış denemeleri için de NAVTEX yayınladı.

Türkiye’nin, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Meis Adası’nın güney ve doğusunda araştırma yapacağına ilişkin NAVTEX yayınlamasının ardından Yunanistan, Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği koordinatlarda anti-NAVTEX yayınlamıştı ki Türkiye yeni bir adım attı. Deniz Kuvvetleri, bu kez Antalya Körfezi’nde Meis adasının doğusundaki bölgede füze atışı denemeleri yapılacağının ilan edildiği yeni bir NAVTEX yayınladı.

 

FÜZE DENEMESİNİ RUSLAR YAPACAK

Atış testlerinin, 18 Ağustos’ta saat 06.00 -15.00 aralığında, sondaj sahasının hemen altında yapılacağı ilan edildi. Füze atışı denemelerinin Türk gemileri değil Rus donanması tarafından yapılacağı belirtildi. Güvenlik uzmanları, atış denemesinin yapılacağı bölgede NAVTEX ilan yetkisinin Türkiye’de olduğunu, bu nedenle ilanı Türkiye’nin yaptığını anlattı.

NAVTEX NEDİR?



 
NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin deniz kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ömer çelik'ten Macron’un sözlerine sert yanıt!23 Temmuz 2020 Perşembe 16:28
  • 2020 YAŞ kararları terfi listesi23 Temmuz 2020 Perşembe 15:42
  • Valiliklerde Yeni Atamalar: 17 vali merkeze alındı, 41 ile yeni vali atandı10 Haziran 2020 Çarşamba 09:50
  • Akdeniz'de Neler Oluyor?12 Mayıs 2020 Salı 13:37
  • CHp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Darbe Söylemlerine Karşı Sert Açıklamalar!11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:10
  • Flaş... Flaş... Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Tepki07 Mayıs 2020 Perşembe 12:15
  • ABD'den Türkiye'ye Teşekkür03 Mayıs 2020 Pazar 09:26
  • Adalet Bakanlığı 15 Mayıs'a Kadar Erteledi01 Mayıs 2020 Cuma 11:54
  • İBB Başkanı İmamoğlu Terörist İthamında Bulunanlara Cevap Verdi22 Nisan 2020 Çarşamba 12:57
  • Erdoğan'dan İnfaz Yasası Açıklaması14 Nisan 2020 Salı 16:30
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim