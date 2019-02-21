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"Türkiye otokratik yönetim biçimiyle yönetiliyor"

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"Türkiye otokratik yönetim biçimiyle yönetiliyor"
Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Avrupa Birliğinin Türkiye ile üyelik müzakerelerini resmen askıya alması önerisini onayladı.

AP Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye Raportörü Kati Piri'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını teklifini kabul etti. Teklif, 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. Piri, raporunda Türkiye'deki başkanlık sistemini “açıkça otokratik” bir yönetim olarak değerlendirirken, Türkiye'de “demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarında ciddi gerileme” olduğu kaydedildi.

AP'nin 12 Mart'ta Strasbourg'daki genel kurul oturumunda tartışılıp, 13 Mart'ta oylanacak taslak kararla ilk defa Türkiye-AB müzakerelerinin askıya alınması tavsiyesinde bulunulmuş olacak.

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