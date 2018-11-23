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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe - Giresunspor, Keçiörengücü - Galatasaray, Sivas Belediye Spor - Trabzonspor ve Adana Demirspor - Medipol Başakşehir eşleşmeleri oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde Galatasaray Kulübünden temsilcinin yer almaması dikkati çekti.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu etapta, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor yer alacak.

Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda eşleşmeler şöyle:

Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği

Sivas Belediyespor-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok

Nazilli Belediyespor-Göztepe

Gençlerbirliği-Hatayspor

Adana Demirspor-Medipol Başakşehir

Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor

Altay-Kayserispor

Ümraniyespor-1461 Trabzon

Menemen Belediyespor-Kasımpaşa

Fenerbahçe-Giresunspor

Fatih Karagümrük-Akhisarspor

Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü

Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

Keçiörengücü-Galatasaray

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