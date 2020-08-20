Toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.
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- Rusya aşı denemelerini başlatıyor
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Türkiye Koronavirüste son durum paylaşıldı!
#Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti,
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- 20:48 - Rusya aşı denemelerini başlatıyor
- 20:45 - Türkiye Koronavirüste son durum paylaşıldı!
- 18:47 - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan müjdeyi açıklayacak.
- 17:54 - Bu adamla evlenmek hayatımın en kötü hatası
- 17:47 - Bu dudaklar çok konuşuldu!..
- 17:24 - DAMAT|TWEEN, FENERBAHÇE’NİN RESMİ KIYAFET SPONSORU
- 15:31 - Trump: BAE'den sonra Suudi Arabistan'ın da İsrail'le anlaşma yapmasını bekliyorum
- 15:27 - Erdoğan: Şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
- 15:24 - Öpüşme haberini engelletmek isteyen Tamer Levent'e ret!
- 15:21 - 'Pomeranianlar koronavirüslü' iddiası sosyeteyi ayağa kaldırdı!
- 15:18 - Masterchef’in Brezilyalı yarışmacısı rezalet çıkardı!
- 15:14 - MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti!
- 15:06 - Tuğba Ekinci: 'Ben atmadım...'
- 15:02 - Demet Özdemir 3 günde bir sevgili değiştiriyor gibi...
- 14:58 - TRT'de yeni dönem: Yayınları ilahiyatçı denetleyecek
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