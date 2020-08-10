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Türkiye Koronavirüste son durum paylaşıldı!

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Türkiye Koronavirüste son durum paylaşıldı!
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' uygulaması haritası güncellendi. İşte Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da koronavirüsteki son durum

İllere farklılık gösteren koronavirüsü yoğunluk haritasında Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki son durum da ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün son verilere ilişkin, 4 kente dikkat çekmiş ve bu kentte yaşayan vatandaşlar için "maske-mesafe-temizlik" uyarısında bulunmuş ve "İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat." ifadelerini kullanmıştı. İşte Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son durum ve koronavirüsü risk haritası...

KEÇİÖREN - ANKARA

KEÇİÖREN - ANKARA

Ankara, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı örnek gösteren Bakan Koca, maske-mesafe-temizlik uyarısında bulunmuştu.

 
ETİMESGUT- ANKARA

ETİMESGUT- ANKARA 

Bakan Koca, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı." ifadelerini kullanmıştı.

PURSAKLAR - ANKARA

PURSAKLAR - ANKARA

Koca, " İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" paylaşımında bulunmuştu.

 
6MAMAK - ANKARA

MAMAK - ANKARA

Bakan Koca, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada ise zatürre oranına dikkat çekmişti.

SİNCAN - ANKARA

SİNCAN - ANKARA

"Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi." diye konuşan Koca, şöyle devam etmişti:

 
ÇANKAYA - ANKARA

ÇANKAYA - ANKARA

"Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı."

ÇUBUK - ANKARA

ÇUBUK - ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün de 9 Ağustos verilerini paylaşmış ve son 24 saatte 61 bin 446 test yapıldı, 1182 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtmişti.

 
AKYURT - ANKARA

AKYURT - ANKARA

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 61 bin 446 test yapıldı, 1182 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

AYAŞ - ANKARA

AYAŞ - ANKARA

Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 1103 kişi de iyileşti.

BALA - ANKARA

BALA - ANKARA

Önceki günkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, toplam hasta sayısı 240 bin 804, toplam vefat sayısı 5 bin 844, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1, ağır hasta sayısı 596, toplam iyileşen hasta sayısı 223 bin 759 oldu.

ANKARA

ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat artığını belirterek, "İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" dedi.

 
BEYPAZARI - ANKARA

BEYPAZARI - ANKARA

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını hakkında kritik bir uyarıda bulunarak, “Salgın riski ortadan kalmış değil, hatta artarak devam etmektir. Normalleşme mücadeleden geri adım atma anlamına gelmektedir” demişti.

GÖLBAŞI - ANKARA

GÖLBAŞI - ANKARA

Bakan Koca, "Salgın riski ortadan kalkmış değil hatta artarak devam etmektedir. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir." ifadelerini kullanmıştı.

HAYMANA - ANKARA

HAYMANA - ANKARA

Koca, "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş olacağız." şeklinde devam etmişti.

NALLIHAN - ANKARA

NALLIHAN - ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu, “Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok” notuyla paylaştı.

ŞEREFLİKOÇHİSAR - ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR - ANKARA

Korona virüsle ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Koca, “İçinde bulunduğumuz günler tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zaman işaret ediyor." demişti.

YENİMAHALLE - ANKARA

YENİMAHALLE - ANKARA

Koca, " Pandemi etkisini tüm dünyada sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımız risk altında olmasına rağmen, mücadelede ön safhada hizmet veren sağlık çalışmalarımız herkesten daha fazla bu riske maruz kalıyor." diye konuştu.

GAZİANTEP

GAZİANTEP

Öte yandan, Gaziantep Valisi Davut Gül de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte vaka sayılarının yüzde 10 düşmesinin kurallara uymaktan geçtiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Yakın zamanda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü" sözlerini hatırlatarak şunları aktardı:

"Sevgili hemşehrilerim, uyduğunuz tedbirlerin sonucunu görüyoruz/göreceğiz. Hep birlikte kurallara uyduğumuzda bu illetten kurtulacağız. Özverileriniz için teşekkür ederim."

Vali Gül, kentte asker uğurlamanın da yasak olduğunu da belirterek, "Terminale gitmeniz çocuklarınızın faydasına olmadığı gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını riske atıyor! Lütfen polisimizi zor durumda bırakmayınız, cezai işlem yapılması konusunda kesin talimatımız var." ifadelerini kullandı.

NİZİP - GAZİANTEP

ARABAN - GAZİANTEP

İSLAHİYE - GAZİANTEP

KARKAMIŞ - GAZİANTEP

NURDAĞI - GAZİANTEP

OĞUZELİ - GAZİANTEP

ŞAHİNBEY - GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL - GAZİANTEP

YAVUZELİ - GAZİANTEP

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

 

DİYARBAKIR

BİSMİL - DİYARBAKIR

 

ÇERMİK - DİYARBAKIR

ÇÜNGÜŞ - DİYARBAKIR

DİCLE - DİYARBAKIR

ŞANLIURFA

 

ŞANLIURFA

AKÇAKALE - ŞANLIURFA

 

BİRECİK - ŞANLIURFA

BOZOVA - ŞANLIURFA

 

CEYLANPINAR - ŞANLIURFA

HARRAN - ŞANLIURFA

 

SİVEREK - ŞANLIURFA

49

SURUÇ - ŞANLIURFA

 
50

VİRANŞEHİR - ŞANLIURFA

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