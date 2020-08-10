Türkiye Koronavirüste son durum paylaşıldı!

İllere farklılık gösteren koronavirüsü yoğunluk haritasında Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki son durum da ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün son verilere ilişkin, 4 kente dikkat çekmiş ve bu kentte yaşayan vatandaşlar için "maske-mesafe-temizlik" uyarısında bulunmuş ve "İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat." ifadelerini kullanmıştı. İşte Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son durum ve koronavirüsü risk haritası...
KEÇİÖREN - ANKARA
Ankara, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı örnek gösteren Bakan Koca, maske-mesafe-temizlik uyarısında bulunmuştu.
ETİMESGUT- ANKARA
Bakan Koca, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı." ifadelerini kullanmıştı.
PURSAKLAR - ANKARA
Koca, " İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" paylaşımında bulunmuştu.
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MAMAK - ANKARA
Bakan Koca, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada ise zatürre oranına dikkat çekmişti.
SİNCAN - ANKARA
"Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi." diye konuşan Koca, şöyle devam etmişti:
ÇANKAYA - ANKARA
"Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı."
ÇUBUK - ANKARA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün de 9 Ağustos verilerini paylaşmış ve son 24 saatte 61 bin 446 test yapıldı, 1182 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtmişti.
AKYURT - ANKARA
Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 61 bin 446 test yapıldı, 1182 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
AYAŞ - ANKARA
Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 1103 kişi de iyileşti.
BALA - ANKARA
Önceki günkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, toplam hasta sayısı 240 bin 804, toplam vefat sayısı 5 bin 844, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1, ağır hasta sayısı 596, toplam iyileşen hasta sayısı 223 bin 759 oldu.
ANKARA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat artığını belirterek, "İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" dedi.
BEYPAZARI - ANKARA
Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını hakkında kritik bir uyarıda bulunarak, “Salgın riski ortadan kalmış değil, hatta artarak devam etmektir. Normalleşme mücadeleden geri adım atma anlamına gelmektedir” demişti.
GÖLBAŞI - ANKARA
Bakan Koca, "Salgın riski ortadan kalkmış değil hatta artarak devam etmektedir. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir." ifadelerini kullanmıştı.
HAYMANA - ANKARA
Koca, "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş olacağız." şeklinde devam etmişti.
NALLIHAN - ANKARA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu, “Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok” notuyla paylaştı.
ŞEREFLİKOÇHİSAR - ANKARA
Korona virüsle ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Koca, “İçinde bulunduğumuz günler tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zaman işaret ediyor." demişti.
YENİMAHALLE - ANKARA
Koca, " Pandemi etkisini tüm dünyada sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımız risk altında olmasına rağmen, mücadelede ön safhada hizmet veren sağlık çalışmalarımız herkesten daha fazla bu riske maruz kalıyor." diye konuştu.
GAZİANTEP
Öte yandan, Gaziantep Valisi Davut Gül de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte vaka sayılarının yüzde 10 düşmesinin kurallara uymaktan geçtiğini bildirdi.
"Sevgili hemşehrilerim, uyduğunuz tedbirlerin sonucunu görüyoruz/göreceğiz. Hep birlikte kurallara uyduğumuzda bu illetten kurtulacağız. Özverileriniz için teşekkür ederim."
Vali Gül, kentte asker uğurlamanın da yasak olduğunu da belirterek, "Terminale gitmeniz çocuklarınızın faydasına olmadığı gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını riske atıyor! Lütfen polisimizi zor durumda bırakmayınız, cezai işlem yapılması konusunda kesin talimatımız var." ifadelerini kullandı.
NİZİP - GAZİANTEP
ARABAN - GAZİANTEP
İSLAHİYE - GAZİANTEP
KARKAMIŞ - GAZİANTEP
NURDAĞI - GAZİANTEP
OĞUZELİ - GAZİANTEP
ŞAHİNBEY - GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL - GAZİANTEP
YAVUZELİ - GAZİANTEP
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
BİSMİL - DİYARBAKIR
DİCLE - DİYARBAKIR
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
AKÇAKALE - ŞANLIURFA
BİRECİK - ŞANLIURFA
BOZOVA - ŞANLIURFA
CEYLANPINAR - ŞANLIURFA
HARRAN - ŞANLIURFA
SİVEREK - ŞANLIURFA
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SURUÇ - ŞANLIURFA
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