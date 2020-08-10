Türkiye Koronavirüste son durum paylaşıldı!

İllere farklılık gösteren koronavirüsü yoğunluk haritasında Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki son durum da ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün son verilere ilişkin, 4 kente dikkat çekmiş ve bu kentte yaşayan vatandaşlar için "maske-mesafe-temizlik" uyarısında bulunmuş ve "İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat." ifadelerini kullanmıştı. İşte Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son durum ve koronavirüsü risk haritası...