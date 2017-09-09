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Türkiye ile Kazakistan arasında 590 milyon dolarlık imza

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Türkiye ile Kazakistan arasında 590 milyon dolarlık imza
Kazakistan ile Türkiye arasında 590 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandı.

Kazakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin çabalarıyla Kazakh İnvest Milli Şirketi ile Çalık Holding, Yıldırım Holding, Yıldızlar SSS Holding, Agrobest Group ve diğer Türk şirketleri arasında toplam 590 milyon dolarlık yatırım anlaşmalarının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmaların Kazakistan’da inşaat malzemeleri, makine üretimi, kimya işletmeciliği, metalürji ve enerjinin üretimini öngördüğü kaydedildi.

Son 5 yılda Kazakistan’da Türk şirketlerinin 667,5 milyon dolarlık 18 yatırım projesinin hayata geçirdiğine vurgu yapılan açıklamada, ileriki süreçte 10 projenin daha devreye alınacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin Kazakistan’a yaptığı toplam yatırımın 2,1 milyar dolar olduğunun da altı çizilirken 2017 yılın 6 ayında yapılan yatırımın 925,1 milyon dolar olduğu kaydedildi.

 

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