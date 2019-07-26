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TÜRKİYE İLE ANLAŞMADI

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TÜRKİYE İLE ANLAŞMADI
Suriye, Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge oluşturulması konusunda varılacak herhangi bir uzlaşmayı reddettiğini açıkladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge oluşturulması konusunda varılacak herhangi bir uzlaşmayı reddettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'de oluşturulması beklenen güvenli bölge meselesini görüşmek üzere 24 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. 1 saat 20 dakika süren görüşmede ortak adım atma doğrultusunda bir karar alınamadı.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA
Görüşmeye dair açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı "Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı. Güvenli bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi. Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı." ifadelerini kullandı.

ABD: YAPICI GEÇTİ
ABD Türkiye Büyükelçiliğinin görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Görüşmeler samimi, pozitif yapıcı geçti. Gelecekte sürecek. ABD ve Türkiye Münbiç yol haritasında somut ilerleme konusunda taahhütlerine sadık" denildi.

DETAYLAR SIZDIRILDI: ABD ADIM ATMAK İSTEMİYOR
Kalın ile Jeffrey arasındaki görüşmeye dair detaylar paylaşan diplomatik kaynaklara göre, ABD Suriye'deki durumun Türkiye'ye güvenlik tehdidi olduğunu kabul etti ama adım atmak istemiyor.

ERDOĞAN: PARAMPARÇA ETMEK KARARLIYIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelere dair bugün yaptığı açıklamada"ABD ile Suriye sınırları boyunca güvenli bölge oluşturmaya yönelik görüşmeler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız" dedi.

SURİYE: REDDEDİYORUZ
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre; Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından bir yetkili , Türkiye ve ABD arasında güvenli bölge oluşturulmasına yönelik varılacak herhangi bir uzlaşmayı reddettiklerini açıkladı

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