CHP ve MHP'den ihraç edilen diğer vekillerin 2.5 milyon oya itiraz etmesi sosyal medyayı da karıştırdı. YSK'nın sandıklar kapandıktan sonra yaptığı mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili açıklama birçok hukukçu tarafından yanlış bulundu. YSK'nın bu zamana kadar yapılan her seçimde mühürsüz oy pusulaları geçersiz sayılırken bu seçimde son dakika da bu kural değiştirilince halkın %50'si seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu düşünmeye başladı. YSK'den açıklama bekleniyor.
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TÜRKİYE İKİYE BÖLÜNDÜ. SEÇİM YENİLENECEK Mİ?
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- 20:47 - CHP ve HDP'den sonuçlara itiraz: 2,5 milyona yakın geçersiz oy, geçerli sayıldı!
- 20:33 - CHP'den son dakika açıklaması: Oy hırsızlığının temeli atılıyor
- 20:29 - Meral Akşener: hayır yüzde 52, evet yüzde 48
- 20:23 - ANKARA İLÇE İLÇE SONUÇLAR
- 20:10 - Ümit Özdağ'dan YSK'ya sert tepki
- 19:46 - İzmir'in ilçelerine göre...
- 19:26 - İstanbul ilçelerine göre...
- 19:18 - İç Anadolu Bölgesi'den oy sonuçları gelmeye başladı.
- 19:11 - Ege bölgesine göre...
- 18:45 - Karadeniz'den oy sonuçları gelmeye başladı.
- 18:44 - Marmara geneline göre....
- 18:29 - Türkiye geneli....
- 18:24 - Akdeniz'den oy sonuçları gelmeye başladı.
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