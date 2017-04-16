TÜRKİYE İKİYE BÖLÜNDÜ. SEÇİM YENİLENECEK Mİ?

Anadolu Ajansına göre Türkiye'deki referandum sonucu %51.23 çıktı.

CHP ve MHP'den ihraç edilen diğer vekillerin 2.5 milyon oya itiraz etmesi sosyal medyayı da karıştırdı. YSK'nın sandıklar kapandıktan sonra yaptığı mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili açıklama birçok hukukçu tarafından yanlış bulundu. YSK'nın bu zamana kadar yapılan her seçimde mühürsüz oy pusulaları geçersiz sayılırken bu seçimde son dakika da bu kural değiştirilince halkın %50'si seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu düşünmeye başladı. YSK'den açıklama bekleniyor.