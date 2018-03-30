Türkiye Hülya Koçyiğit ile ilgili bu detayı Odatv’den öğrenecek

Konyaaltı Plajı ihalesi, "Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek" sözleriyle gündeme gelen oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadına verildi...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda yürüttüğü proje kapsamında inşa edilen toplam 53 büfe, 40 işyeri, 2 kafe, 1 çay bahçesi ve 12 tuvaletin kiraya verilmesiyle ilgili ihale sonuçlandı.

Tek firmanın katıldığı ihaleyi, son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri ve ''Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür" ifadeleriyle gündeme gelen ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadına ait Alkoçlar Turizm ve Senantalya Turizm şirketi ortaklığı kazandı. Bursa merkezli Alkoçlar Turizm şirketinin, Antalya Kemer'de de oteli bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ticari ünite ve tesisleri kiraya vermek üzere ihaleye çıkardı. Belediyenin web sitesinden canlı yayınlanan ihaleye tek firma olarak katılan Alkoçlar Turizm- Senantalya Turizm iş ortaklığı, 8 milyon 500 TL teklif verdi.

İHALEYE TEK FİRMANIN KATILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Tasarrufu Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Konyaaltı Sahil Projesi kapsamındaki Müze Meydanı/Varyant, Beach Park ve Akdeniz Bulvarı’nda bulunan büfe ve ticari yapıları içerisinde barındıran ünite ve tesisler kiraya verilmek üzere kapalı teklif usulü ihale edildi. İhaleye, tek firma olarak Alkoçlar Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti- Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti iş ortaklığının katılması dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihaleyle ilgili yapılan açıklamada,proje kapsamında kiralanan ticari alanların, toplam proje alanının yüzde 6.15’ini oluşturduğu kaydedilerek şu bilgilere yer verildi:

KONYAALTI PLAJI 8,5 MİLYON LİRAYA ALKOÇLAR'IN OLDU





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"Artırıma esas tahmin edilen ilk yıl kira bedeli 8 milyon 75 bin TL + KDV olarak belirlenen Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yapılan Ticari Ünite ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşi ihalesinde, firma ilk olarak ihale dosyasındaki kapalı zarfta 8 milyon 375 bin lira teklif sundu. İhale komisyonunun sözlü olarak ek artış istemesiyle firma teklifini ilk yıl için 8 milyon 500 TL artı KDV’ye yükseltti.

PLAJI SEKİZ YIL İŞLETECEK, BELEDİYEYE YÜZDE 2 PAY VERECEK

İhaleyi kazanan firma 8 yıllığına belirtilen ünite ve tesisleri işletme hakkına sahip olacak. Belediye, kiraya verilen alan ve tesislerin kiracı tarafından bizzat işletilmesi halinde bu tesislerin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde 2’si oranında pay alacak. Ticari dükkân gibi yapılar ile büfeler, iç dekorasyonu idari şartnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak işletilecek. 8 yıllık işletme süresinin ardından belirtilen tesisler sağlam, çalışır ve işler vaziyette Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecek.

İHALE KAPSAMINDA NELER VAR

Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yapılan Ticari Ünite ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşi dahilinde ihalesi gerçekleştirilen üniteler şöyle: Akdeniz Bulvarı’nda 23 adet büfe 19 adet şezlong şemsiye alanı, Beachpark bölgesinde 7 adet büfe, 7 adet şezlong şemsiye alanı, 2 adet kafe, 1 adet çay bahçesi, 1 adet işletme ofisi, 4 adet büfe, 40 ticari işletme, 12 ücretsiz WC."

ANTALYA HALKININ SERİNLEME ALANI

Yaz aylarında her gün yaklaşık 40 bin civarında insanı ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı, Antalya'da halkın bunaltıcı sıcaklarda denizle buluşarak ücretsiz olarak yararlandığı bir alan. Büyükşehir Belediyesi'nin plajda uyguladığı proje, sahilin halkın elinden alınacağı eleştirilerine neden olarak Antalya'da sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekmişti.

KOÇYİĞİT, ERDOĞAN'I ÖVEN SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yeni sezona yetiştirilmesi planlanan Konyaaltı Projesi'nin işletme ihalesini kazanan Alkoçlar Turizm şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, Türk sinemasının ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit'in damadı. Koçyiğit, 10 Şubat 2018 tarihli Posta Gazetesi'nde Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda, "Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek. 'İyi ki üçüncü havalimanı yapıldı yoksa perişan olacaktık' diyecek herkes. 'Kim yaptırdı bunu?' dediklerinde ise Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapıldığını anlayacaklar'" ifadelerini kullanmıştı. Koçyiğit'in bu sözleri günlerce tartışma konusu olmuş, sanat camiasında tepkilere neden olmuştu.

KAYNAK: ODA TV