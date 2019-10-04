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TÜRKİYE GÜZELİ SİNEM SÜLÜN İLK KEZ KONUŞTU KAYNANASI YATAK ODASINA BÖCEK KOYMUŞTU!

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TÜRKİYE GÜZELİ SİNEM SÜLÜN İLK KEZ KONUŞTU KAYNANASI YATAK ODASINA BÖCEK KOYMUŞTU!
Kaynanasının yatak odasına böcek koyduğu eski Türkiye güzeli Sinem Sülün, konu hakkında ilk kez konuştu.

2005 Yılında Miss Model of Turkey birincisi seçilerek tüm dikkatleri üzerine çeken Sinem Sülün, kaynanasının yatak odasındaki üçlü prize böcek yerleştirmesiyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Sülün, konu hakkında ilk kez konuştu. Kayınvalidesi ve kayınpederi için yakalama kararı çıkarttırarak 2,5 yıl hapis cezası almalarına neden olan Sinem Sülün, Snob Magazin'in haberine göre, şunları söyledi:  “Çok şükür dava sonuca kavuştu. Yatıyorlar her ikisi de, cezalarını çekiyorlar.  Hak yerini buldu. Mücadelemi sonuna kadar verdim. Adalet yerini bulduğu için çok mutluyum.”

ZİYNET DAVASI

Oldukça rahat gözüken Sülün, açıklmalarına devam etti. “ Tek dava kaldı. Bu da 'ziynet davası'. Ziynet eşyalarımı da almak istiyorum. Hukuk savaşımın arkasındayım ve pes etmeyeceğim.”

BÖCEK DAVASINDA NELER OLMUŞTU?

2005 Miss Model of Turkey birincisi Sinem Sülün, tekstilci Mustafa Yüksel ile evlenmiş, evliliğin ardından ortaya çıkanlar herkesi şoke etmişti. Sinem Sülün, evdeki konuşmaları farklı zamanlarda kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından dile getirilince şüphelenerek savcılığa başvurmuştu. Soruşturma kapsamında Sülün'ün evinde yapılan üçlü uzatma prizine ortam dinlemesi amacıyla tasarlandığı belirtilen bir düzenek yerleştirildiği ve bu şekilde konuşmaların kayda alındığı tespit edilmişti. Dinleme düzeneği içerisinde bulunan sim kartın kayınpeder Sami Yüksel'e ait olduğu ortaya çıkmış ve savcılık rapor üzerine Sinem Sülün'ün eski eşi, kayınvalidesi ve kayınpederine "Aleni olmayan sesleri kayda almak" davası açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada eski eş Mustafa Yüksel, kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpeder Sami Yüksel hapis cezasına çarptırılmışdı.

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