Türkiye geneli 93 ölü dediler, sadece İstanbul'da koronadan 164 ölüm

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugüne ait bulaşıcı hastalıktan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı. İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tedbir çağrısı yaptı.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na ait bulaşıcı hastalık ölüm sayısının 164 olduğunu ve bu sayının en yüksek sayı olduğunu belirtti.

İmamoğlu, "Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz" ifadelerini kullandı.