Türkiye eski güzeli garson oldu!

2009 Türkiye 2'inci güzeli Senem Kuyucuoğlu, Nişantaşı’nda bir kafede garson olarak çalışmaya başladı

Miss Turkey 2009’da Türkiye ikinci güzeli seçilen Senem Kuyucuoğlu, 2014’te basına sızan uyuşturucu kullandığı görüntüler yüzünden yaşadığı sıkıntılı günleri geride bıraktı. Modellik kariyerinde sert bir düşüş yaşayan model, Nişantaşı’ndaki Nova Bite isimli kafede garson olarak çalışmaya başladı. Kuyucuoğlu, “Dükkan açmayı düşünüyorum. Burası arkadaşımın, bir şeyler öğreneyim istedim. Gocunmuyorum, ekmek paramı kazanıyorum. Kendimi izole ettim. Çok temiz bir hayatım var ve her şey yolunda” dedi.

'ASGRİ ÜCRETTEN HABERİM BİLE YOKTU''

Garsonluğun zevkli olduğunu ifade eden eski model sözlerine şöyle devam etti: “İnanın bu zamana kadar neden modellik yapmışım, bilmiyorum. Asgari ücret ne kadar haberim bile yoktu. Alın teri ne kadar zormuş onu öğrendim. ‘Nereden nereye?’ demedim hiçbir zaman. Gayet mutluyum. Bu ülkede modellik yapılmaz. Alacağım maaşın bir kısmını hayvanlara bağışlayacağım. Arkadaşımla net bir ücret konuşmadık ama alacağım para, bir günlük yemeğimi zor çıkartır.”

TÜRKİYE'NİN EN SEKSİ 3.KADINIYDI

Senem Kuyucuoğlu 22 Eylül 1990, İzmir'de doğup modellik ve güzellik yarışmalarında derece almış Türk modeldir. Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden Senem Kuyucuoğlu, son olarak Türkiye adına 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılmıştır. Bir derginin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da Senem Kuyucuoğlu 3. sırayı almıştır.

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

1990'da İzmir'de doğan Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı. 2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Senem Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.

EKRAN YÜZÜ OLDU

Bacak boyu 123 cm olan Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti. Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında bir kanalın ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, ayrıca Moda Polisi adlı moda programını sundu.

DERECELERİ VAR

Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti. 24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması öncesi rahatsızlanan Kuyucuoğlu, podyuma iğne olarak çıkarak Türkiye'yi temsil etti ancak dereceye giremedi.

UYUŞTURUCU BATAĞINA SAPLANDI

14 yaşında modelliğe başlamasını hayatının dönüm noktası olarak niteleyen Senem Kuyucuoğlu, sahne dışında utangaç biri olduğunu söylemişti. 2008 yılında verdiği bir röportajda "İlk yarışmamda erkeğe benziyorum diye beni seçmediler" diyen Senem Kuyucuoğlu, aynı röportajda vücudunda en beğenmediği yerinin ayakları olduğunu belirtmişti. ABD'deki uyuşturucu partilerinde çekilmiş fotoğrafları basına sızan Kuyucuoğlu, uzu süre konuyla ilgili haberlerle gündemde kaldıktan sonra mankenlik kariyerinden düşüşe geçti.