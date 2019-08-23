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TÜRKİYE, DOĞAL AFETTE 112. SIRADA!

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TÜRKİYE, DOĞAL AFETTE 112. SIRADA!
Türkiye doğal afet riski taşıyan ülkeler arasında 112’nci sırada yer alırken, son zamanlarda yaşanan orman yangınları ve sel baskınları ile karşı karşıya kaldığı görüldü. Doğal afetin medyaya yansımaları incelendiğinde ise 2019 yılı başından itibaren bu b

İHA'nın haberine göre; Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Türkiye'de meydana gelen doğal afetlerle alakalı medya başlıklarını inceledi. PRNet ve Ajans Press'in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre doğal afet başlığı altında 8 bin 167 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise son zamanlarda farklı noktalarda yaşanan sel felaketlerinin ve orman yangınlarının gündemde olduğu kaydedildi. Bu başlıklardan sonra Türkiye'de basına yansıyan en çok doğal afet konusu deprem olarak saptandı. Doğal afete karşı bilinçli olmak için verilen konferanslar ise yine medyanın gündeminde oldu. 

 

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