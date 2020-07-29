Kimilerinin manasız bulduğu bu fotoğraf hareketi, dunyanın öbür ucunda bile yankı uyandırdı.

Türkiye'de kadınlara neler oluyor sorusunun altında birleşen global ünlüler,

Istanbul sözleşmesi'nin uygulamaya konmasını isteyen siyah beyaz fotoğraflarıyla sessizce çığlık atan kadın kardeşlerine destek verdiler.



Öyle keskin bir sessizlikti ki tüm dünya duydu!



Pınar Gültekin'in hunharca katledilmesi galiba bizi çileden çıkaran o son damla oldu. Kurtaramadığımız tüm insan kardeşlerimizden özür dileyerek tekrarlanmaması için başlatılan bu sessiz sosyal harekete katılan tüm kadın kardeşlerimi sonsuz bir minnetle kucaklarım...

Zuhal Karadeniz

#istanbulsozleşmesiyaşatır