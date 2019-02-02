Türkiye de bir ilk! Ölümsüzler; Irkların Savaşı

Türkiye'nin ilk fantastik bilim kurgu ve orta dünya macerası olan Youtube dizisi çok yakında seyircisiyle buluşacak.

Başrollerini Furkan Muhammed Esdevlet ve Ferdi Rumen'in paylaştığı, Yönetmenliğini ve yapımcılığını Suat Tarhan'ın üstlendiği dizi Türkiye'nin alışık olmadığı bir senaryoya sahip.

Stüdyo ortamında ve kurguya dayalı olarak çekilen dizinin kurgu efektini ve müziğini Karaca Öncebe üstlendi.

Şubat ayında yayınlanması beklenen dizinin senaristi ve yönetmeni Suat Tarhan diziye ilişkin şunları söyledi. " Benim küçüklüğümden beri hayalimdi bir dizi yapmak ama piyasa da o kadar çok dizi yapılıyor ki özellikle dijital medyanın hayatımıza girmesiyle her gün yeni bişeyler çıkıyor. Ben sıradan olmak istemiyorum daha farklı olmalı diyorum daha farklı ve düşünülmemiş bişey. Bunun içinde böyle bir senaryo yazdım, hem dünya da hem Türkiye de daha önce yapılmamış birşey. Ekip olarak çok iyiyiz öncelikle bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim beni bu yolda yalnız bırakmadıkları için ve bir ekip olmayı başarabildikleri için de ayrıca teşekkür ederim". dedi.