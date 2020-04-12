Türkiye Çin'den O Yazının Açıklamasını İstedi!

Dünyayı kasıp kavuran Corona Virüs salgının ortaya çıktığı Çin, salgınla mücadele kapsamında Ermenistan’a tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Çin’in gönderdiği yardım malzemesinin üzerinde yazan "Ağrı Dağı" notu ise sosyal medyadan tepkilere neden olmuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ilk olarak Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) duyurduğu Çin'in yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberi üzerine izahat istendiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine izahat istendiğini açıkladı.

Sözcü Aksoy, Çin'in Kovid-19 salgınıyla mücadelede Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunulması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Söz konusu haberler üzerine dün Dışişleri Bakanlığı tarafından Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçi Deng, Ermenistan'a gönderdikleri yardımların, bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir."

NE OLMUŞTU?

DHA’nın 9 Nisan 2020 tarihinde abonelerine duyurduğu haberinde Çin’in Ermenistan’a gönderdiği yardım kutularındaki imalı mesajda, “Dostluğumuz Ağrı Dağı’ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun” ifadeleri yer aldı.

Çin’in tıbbi yardım malzemesi üzerinden Ermenistan’a verdiği Ağrı mesajına sosyal medyadan tepki yağdı. Çin’den Ermenistan’a gönderilen malzemeler arasında 120 adet suni solunum cihazı, 2 oksijen istasyonu, 60 bin adet test, 60 bin tıp maskesi, 280 bin koruyucu maske, 20 bin koruyucu gözlük, 100 bin koruyucu kıyafet ve ilaç yer aldı.