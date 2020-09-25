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Türkiye bu videoyu konuşacak: Halil Sezai olayının perde arkası

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Türkiye bu videoyu konuşacak: Halil Sezai olayının perde arkası
Günlerdir şarkıcı Halil Sezai’nin komşusunu dövmesini tartışıyoruz. Yayınlanan kısa bir görüntüyle Halil Sezai önce linç edildi, sonra tutuklandı. Medyafaresi TV’nin ulaştığı yeni görüntüler ise davanın seyrini değiştirebilir.

Şarkıcı Halil Sezai yaşlı komşusunu sokakta dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı, günlerdir cezaevinde.

Halil Sezai'nin avukatları ise tutukluluğa itiraz etti, mahkemenin bu itirazla ilgili kararını yarın açıklaması bekleniyor.

Halil Sezai'nin sosyal medyada linç edilmesine ve tutuklanmasına yol açan görüntüler çok konuşuldu. Halil Sezai'nin 65 yaşındaki komşusuna saldırdığı, hatta adam yere düştüğünde Kelime-i şehadet getirince "ezan mı okuyorsun sen" diyerek dövmeye devam ettiği iddia edilmişti.

medyafaresi TV'nin ulaştığı yeni görüntüler ise davanın seyrini değiştirecek nitelikte. 

Yeni görüntülerde, Halil Sezai'nin evinin önüne defalarca gelen Hüseyin Meriç adlı komşusunun, ağır hakaretlerde bulunduğu, sürekli küfürler yağdırdığı görülüyor. Dahası, yaşlı adamın elinde baltayla geceyarısı Halil Sezai'nin evinin kapısında tehditte bulunduğu, başka bazı kişilerin elinde silahla kapıya dayandığı kameralara yansıdı.

Tutuklanmaya neden olan videoda dövülürken Kelime-i şehadet getirdiği iddia edilen ve Halil Sezai'nin sanki dindar yaşlı ak sakallı bir adama saldırdığı algısı yaratılan Hüseyin Meriç'in elinde sürekli rakı kadehiyle dolaşırken görüntüleri de yer alıyor.

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