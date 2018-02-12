Türkiye Afrin şehitlerini uğurladı

Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçiklerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanıyor.

AFRİN ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ KORAY KARACA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın (25) cenazesi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Üzülmemesi için annesi Hamide Karaca'ya görev için Hatay'a gittiğini söylediği öğrenilen Uzman Çavuş Karaca'nın tabutuna sarılan annesi, “Sen beni niye kandırdın yavrum. Gel oğlum evimize gidelim. Bir daha seni göremeyeceğim" diye gözyaşı döktü.

CENAZE TÖRENİNE ÜST DÜZEY KATILIM

Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi, baba evinde alınan helalliğin ardından Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Ramazan Karaca, annesi Fadime Karaca ve dedesi Efe Karaca taziyeleri kabul etti. Şehidi son yolculuğuna, yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaş uğurladı. Cenazeye, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Hayati Yazıcı, CHP İstanbul milletvekilleri Akif Hamzaçebi ve Mahmut Tanal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla cenaze arabasına konuldu. Karaca'nın cenazesi törenin ardından Kartal Kurfalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından düzenlenen resmi tören sırasında camide bulunan vatandaşlardan yüzlercesinin cep telefonlarıyla o anları kaydetmesi dikkat çekti.

Erhan TEKTEN- İSTANBUL DHA

Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın cenazesi, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit oğlunun tabutuna sarılan, eşinin ve yine sözleşmeli er olan diğer oğlu Gökhan Akdoğan'ın ellerini bir an olsun bırakmayan anne Fatma Akdoğan, "Seninle gurur duyuyorum. Bizi yıldıramayacaklar" dedi.

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında dün akşam saatlerinde teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Sabah saatlerinde cenazesi İzmir'e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan için tören düzenlendi. Tabutun askeri cenaze aracından indirilmesi sırasında anne Fatma Akdoğan, oğlunun tabutunu öptü, musalla taşına konulduktan sonra ise üzerine kapanıp, gözyaşı döktü. Şehit annesi Fatma Akdoğan, "Seninle gurur duyuyorum. Bizi yıldıramayacaklar" dedi.

Şehit askerin sözleşmeli er olan kardeşi 23 yaşındaki Gökhan Akdoğan da silah arkadaşlarıyla ağabeyinin tabutunu taşıdı, tabuta kapanıp ağladı.

Şehit askerin dün operasyona çıkmadan önce son olarak annesini aradığı ve sesini duyduğu öğrenildi. Baba Zeki Akdoğan, törende metanetini korudu.

ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden aileyi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, kamu kurumları ile askeri yetkililer ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

İkindi vakti kılınan namazdan sonra helallik alınan şehit askerin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Şehit askerin cenazesi, top arasında da taşındıktan sonra Kadifekale Şehitliği'ne götürüldü ve burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan cenaze töreninde taziye sunumları sırasında kalabalık içerisinden Kahraman Ç., "Teröriste terörist demeyenlerin ne işi var burada" diye bağırdı. Şehit askerin kardeşi Gökhan Karaman'ın, "Kimse bizim şehidimize saygısızlık yapamaz" sözleriyle tepki göstermesi üzerine susan protestocu, polislerce alandan uzaklaştırıldı. Kahraman Ç.'nin kendisini aile yakını gibi tanıttığı, ancak komşusu olduğu ve işinin bulunmadığı öğrenildi.

Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN - Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)-

Şehit Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu, toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun (27) cenazesi memleketi Giresun'un Çamoluk ilçesindeki gözyaşları arasında toprağa verildi.

TSK’nın Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin saldırısında şehit düşen Şehit Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun naaşı Erzincan Havalimanı’ndan alınarak konvoy eşliğinde Giresun’un Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyüne getirildi. Şehit Karacaoğlu için burada cenaze töreni düzenlendi. Çamoluk Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına şehidin babası Süleyman annesi Muazzez ile eşi Kıymet, kardeşleri Ramazan, Hakan ve Rabia Karacaoğlu ve yakınlarının yanı sıra, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Bakan Canikli şehit ailesi bireylerine sarılarak taziyelerini iletti. Cenazede, şehidin kardeşleri de tabut başında dua etti. Cenazeye, Zeytin Dalı Harekatı’nda 3 Şubat’ta şehit olan ve memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde toprağa verilen Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın (26) babası Mehmet Akdağ’da katılarak ailenin acısını paylaştı. İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Hamza Karacaoğlu, Çamoluk Şehitliği’nde toprağa verildi

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)

Afrin şehidi gözyaşlarıyla uğurladı

AFRİN'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın (28) memleketi Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın cenazesi memleketi Samsun’un Çarşamba İlçesi’ne getirildi. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın’ın cenazesi ilk olarak Epçeli mahallesindeki baba evine götürüldü. Burada Kuran-ı Kerim okunup yakınlarından helallik alındı. Annesi Aysel, babası Ekrem ve kız kardeşi Duygu Akalın, şehidin tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Ardından cenazesi Epçeli Camii’ne götürüldü. Oğlunun tabutuna sarılan şehit annesi Aysel Akalın, “Bir tanem kuzum. Bizi bırakıp gittin” diyerek gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın için İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kıldırıldı. Ardından cenazesi Epçeli Mahalle Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın’ın 2015'de göreve başladığı ve Bitlis'in Tatvan Komando Taburu'nda görevli iken Afrin'e gittiği belirtildi.

Cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ile Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA)

Afrin şehidini Mersin'de 10 bin kişi uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş´un (33) cenazesi, memleketi Mersin’in Anamur ilçesinde, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, için Otogar Cami'nde tören düzenlendi. Törene, Ekonomi Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, şehidin ailesi ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Törende, şehidin annesi Ümmü ve Babası Mehmet Ali Kuş, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Evli ve bir çocuk babası şehit Hasan Kuş'un eşi Alime Kuş, ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, "Sen benim sınıf arkadaşımdın. Hayat arkadaşımdın. Ben seni 15 yıl bekledim. Bu son demiştin. Ben seni çok seviyorum. Senin emanetine çok iyi bakacağım" diye ağlaması cami önündeki herkesi ağlattı. Bakan Elvan şehidin eşi ve yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun kıldırdı. Müftü Coşkun'un helallik istemesinden sonra şehit, askerlerin omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Bakan Elvan da şehidin babası Mehmet Ali Kuş ve kardeşi İbrahim Kuş ile birlikte şehidin tabutunu omzunda taşıdı. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Akine Mahallesi'ne götürülürken konvoyun geçişi sırasında Antalya Mersin D-400 karayolu trafiğe kapatıldı. Şehidin cenazesi daha sonra gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)-

Afrin şehidi Enes Sarıaslan'ı 10 bin kişi uğurladı

SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, (24) memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde gözyaşları arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İmam-Hatice Sarıaslan çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan ve kısa süre sonra nişanlanması için hazırlık yapılırken 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın cenazesi sabah saatlerinde Adıyaman’ın Besni İlçesi'ne bağlı Suvarlı Beldesi'ndeki baba evine getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın son kez baba evine getirilişi sırasında Türk bayrağına sarılı tabutunu babası İmam ve annesi Hatice ve kardeşleri Erjin, Esra ve Eyüp ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Kürtçe ağıtlar yakan ve cenaze aracına kapanan şehidin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Bu sırada ağlayan anne Hatice, gözyaşını silerek kendisini teselli edenlere, "Iğlum ölmedi beni yanına götürün ben iyileştiririm. Ben yanında kalırım birlikte gidelim ben ona bakarım yarasını sararım" diyerek yürekleri dağladı.

Burada helallik alındıktan sonra şehit uzman çavuşun cenazesi tören için Suvarlı Merkez İlkokulu bahçesine getirildi. Buradaki törende de Enes Sarıaslan'ın tabutunun üzerine annesi Hatice, babası İmam ile kardeşleri uzun süre kapanarak gözyaşı döktü ve teröre lanet okudu.

Öğle namazının ardından şehit uzman çavuş için kılınan cenaze namazına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, protokol üyeleri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Bakan Soylu, baba İmam Sarıaslan'ın cenaze töreni bitene kadar ellerini bırakmadı.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kıldırılan cenaze namazından ardından şehit uzman çavuşun cenazesi askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı ve daha sonra belde mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, geçtiğimiz günlerde sevdiği kızın ailesini arayarak Afrin operasyonundan döndükten sonra yüzük takacağını söylediği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANINDAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit babası İmam Sarıaslan'ı telefonla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede taziye dileklerini ilettiği şehit babası İmam Sarıaslan'a, her zaman destek olacaklarını söylediği öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekatı şehidi uzman çavuş memleketi Eskişehir'de toprağa verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Cenaze törenine katılan şehidin annesi Gülten Ege, kendisine başsağlığı dileyen subaylara "oğlum vazifesini yaptı, mutluyum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Cenaze törenine katılan şehidin annesi Gülten Ege, kendisine başsağlığı dileyen subaylara "oğlum vazifesini yaptı, mutluyum" dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ege öğleyin Eskişehir Reşadiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene annesi Gülten Ege (61), eşi Dilek Ege (41), kızları Elif (17) ve Elvan (13), şehidin kardeşleri Serkan (38) ve Betül (31), yakınları, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, CHP miletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin babası Sedat Ege'nin 1991 yılında vefat ettiği belirtildi.

Reşadiye Camii yanında kurulan taziye çadırında anne Gülten Ege ve şehidin eşi Dilek Ege taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi Gülten Ege kendisine başsağlığı dileyen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Taner Uysal'a "oğlum vazifesini yaptı, mutluyum" dedi.

Anne Gülten Ege, şehidin eşi ve çocukları tabuta sarıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Cenaze törenine katılan kalabalık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan attı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Adana şehidini uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Halis Koca, (28) memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Halis Koca'nın cenazesi, helikopterle getirildiği ilçe stadından alınarak ailesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehit Koca'nın cenazesi, törenin yapıldığı Ayvalı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Törene, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Halis Koca'nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca'nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri ifade edildi. Şehit Koca'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Uğur SELÇİK-Eser PAZARBAŞI/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)-

Şehit Uzman Çavuş Ekiz son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in (27) cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde, toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Şehit Uzman Çavuş Ekiz'in naaşı ilk olarak baba evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınırken, şehit oğlu Ekiz'in Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar ve 4 yıllık uzman çavuş olan Şehit Ekiz'in cenazesi, daha sonra törenin yapıldığı Mahmutlu Mahallesi Mülümün Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Hatay Valisi Erdal Ata, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, protokol üyeleri, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, ilçedeki asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

KUZENİ DE ŞEHİT OLMUŞ

Hatay'ın Zeytin Dalı Harekatı'nda verdiği 4'üncü şehit olan Ekiz'in ablası Gülşah Ekiz'in Eskişehir'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz'in de 2010'da İstanbul'daki servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olduğu belirtildi.??



İbrahim EMÜL/HATAY (Erzin), (DHA)-

Şehit Uzman Çavuş Ekiz'i son yolculuğuna 10 bin kişi uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in (27) cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde, 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Şehit Uzman Çavuş Ekiz'in naaşı ilk olarak baba evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınırken, şehit oğlu Ekiz'in Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar ve 4 yıllık uzman çavuş olan Şehit Ekiz'in cenazesi, daha sonra törenin yapıldığı Mahmutlu Mahallesi Mülümün Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Hatay Valisi Erdal Ata, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, protokol üyeleri, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, ilçedeki asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

KUZENİ DE ŞEHİT OLMUŞ

Hatay'ın Zeytin Dalı Harekatı'nda verdiği 4'üncü şehit olan Ekiz'in ablası Gülşah Ekiz'in Eskişehir'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz'in de 2010 yılında İstanbul Halkalı'daki servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olduğu belirtildi.

İbrahim EMÜL/HATAY (Erzin), (DHA)-

Samsunlu şehidi 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

AFRİN’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit düşen evli 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'i memleketi Samsun'da yaklaşık 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı.

Bitlis’in Tatvan Komando Taburunda görevli iken Zeytin Dalı Harekatı için Afrin’e giden ve burada çıkan çatışma sonucu şehit olan 9 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in cenazesi memleketi Samsun'un Havza İlçesi'ne getirildi. Çiğdem Şahin, şehit eşinin askeri kıyafetini giyerek karşıladı. 2015 yılında polis memurluğu görevini bırakıp, Piyade Uzman Çavuş olan şehit Hüseyin Şahin'in 5 ay önce evlendiği belirtildi. Cenaze töreninde şehit annesi Behiye Şahin, ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin babası Seyit Ahmet Şahin'in ise 2007 yılında vefat ettiği belirtildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin'in cenazesi, Kevser Camii'nde öğle namazı sonrasında İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yenice Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin'in cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.

Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ-Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA)

Şehidin annesi 'Kalk oğlum' diyerek tabuta sarıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı' harekatı sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman için memleketi İzmir'de cenraze töreni düzenlendi. Anne Hasibe Karaman'ın "Kalk oğlum" diye tabuta kapandığı törende eşi Duygu Karaman ise gururlu ve metanetli durdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı' harekatı sırasında kırıma uğrayan Atak helikopterindeki Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (32) ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) olay yerinde şehit oldu. Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın tabutu baba evinin önünden son kez geçirildikten sonra Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü. Camide, emekli Emniyet Müdürü olan baba Uğur Salim Karaman, anne Habibe Karaman ile eşi Duygu Karaman, ablası Harika Cebrenur taziyeleri kabul etti. Anne Hasibe Karaman "Kalk oğlum" diye acı içinde şehit oğlunun tabutuna kapandı. Tabut başında duran şehit pilotun eşi Duygu Karaman ise gururlu ve metanetli durdu. Gözyaşı dökmedi. Tabutun başında nöbet tuturken ağlayan askerin gözyaşlarını şehit yakınları mendille sildi. Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları, yeşil- kırmızı tişörtlerle törene katıldı. Törende "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Törende acılı aileyi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, çok sayıda kamu ve askeri yetkili yalnız bırakmadı. Öğle vakti kılınan namazdan sonra helallik alınan şehit pilotun tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Şehit pilot, top arasında da taşındıktan sonra Kadifekale Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.