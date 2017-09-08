Türkiye AB'ye müzakere resti: Çok ciddi sonuçları olur

AB'nin Türkiye ile müzakereleri donduracağı tartışmalarıyla ilgili AB Bakanı Ömer Çelik sert konuştu. Bu çocuk oyuncağı değil diyen Çelik Böyle bir kararın çok ciddi sonuçları olur uyarısı yaptı.

Almanya'nın Türkiye ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösteren Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız hakkında konuşmadan rahat edemiyorlar. Schulz seçim propagandasının yüzde 60'ını Türkiye'ye ayırmış durumda. Bu demokrasi için bir zaaftır" dedi. Müzakerelerin dondurulması ile ilgili tartışmalara da değinen Çelik "Ben müzakereleri dondurdum. Bu çocuk oyuncağı değil. Böyle bir kararın çok ciddi sonuçları olur" diyerek resti çekti.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de Avrupa Birliği gayriresmi dışişleri bakanları toplantısının ikinci oturumuna katılan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik açıklama yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HAKKINDA KONUŞMADAN RAHAT EDEMİYORLAR"

Almanya ve başı AB ülkelerinin açıklamalarına tepki gösteren Çelik'in konuşmasının satır başları şöyle:

Biz irrasyonel açıklamalardan bıktık. Türkiye diğer ülkelerin politikaları hakkındaki durumlarla ilgili şeyler duymaktan bıktık. Daha çözüm odaklı çalışmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız hakkında konuşmadan rahat edemiyorlar. Schulz seçim propagandasının yüzde 60'ını Türkiye'ye ayırmış durumda. Bu demokrasi için bir zaaftır.

'ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL'

Türkiye'nin büyüklüğünü kavrayamıyorlar. Türkiye denklemden çekildiği zaman tartışma çıkacak. Avrupa'nın problemleri Türkiye olmadan çözülemez. Almanya'nın yaklaşımı Türkiye'ye değil, AB'ye zarar verir. Türkiye ile müzakereler askıya alınsın ya da kesilsin şeklindeki sözlerin bile esasında radikalleşmeye verilmiş en büyük destektir. Müzakereleri askıya alalım gibi söymeler rahatsız edici. Bu işler çocuk oyuncağı değil. Ciddi sonuçları olur.