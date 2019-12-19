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Türkiye 29'uncu Sırada Tamamladı

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Türkiye 29'uncu Sırada Tamamladı
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29'uncu sıradaki yerini korudu.

FIFA'nın aralık ayı dünya sıralamasında, Türkiye'nin 2019'u bin 494 puanla 29'uncu sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda da geçen aya göre değişiklik olmadı.

Belçika, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamlarken, Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra - Takım - Puan

1 Belçika 1765

2 Fransa 1733

3 Brezilya 1712

4 İngiltere 1661

5 Uruguay 1645

6 Hırvatistan 1642

7 Portekiz 1639

8 İspanya 1636

9 Arjantin 1623

10 Kolombiya 1622

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