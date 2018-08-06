Türkan Şoray'ı kahreden kareler!

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Kasım Garipoğlu’nu ablası Irmak Ünal’la tanıştırdı. Eğlenceli başlayan gece talihsiz bir kazayla sona erdi.

Sevgilisini ablasıyla tanıştıran ve alkolü fazla alan Yağmur Ünal, medyada bu haberleri gören Türkan Şoray'ın tansiyonunu yükselip hasteneye kaldırıldı.Ünlü sanatçı tansiyonu düştükten sonra evine dönüp, kızın bu kareleri büyük üzüntü yarattı. Yağmur'un alkolü fazla kaçırması aile yakınlarını da kızdırdı.