TürkAkım için 340 milyon euroluk anlaşma

Petrofac'ten yapılan açıklamaya göre, şirket sözleşme kapsamında, TürkAkım projesinin deniz altından geçecek boru hattının geliştirilmesi ile hattın Türkiye'ye giriş noktası olacak Kırklareli ili sınırlarındaki Kıyıköy mevkisine doğalgaz alım terminali inşa edecek.
Rusya'nın Anapa kenti yakınlarından başlayarak 900 kilometre deniz altından ilerleyecek TürkAkım boru hattı, Karadeniz'i geçerek Kıyıköy'den karaya ulaşacak.
Rusya'dan Türkiye'ye yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacak hattın Aralık 2019'da faaliyete geçmesi öngörülüyor.