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Türk yolcuların valizlerinden çıkanlar şok etti!

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Türk yolcuların valizlerinden çıkanlar şok etti!
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan operasyonda 3 Türk yolcunun valizinde 4 bin yavru su kaplumbağası yakalandı.

Atatürk Havalimanı gümrük görevlileri geçtiğimiz gün Middle East Havayolları'nın tarifeli seferiyle Beyrut'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 3 Türk yolcunun valizlerinde inceleme yaptı.

Gümrük ekipleri yolcuların valizlerinden çıkanlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Valizlerde 2.5 cm büyüklüğünde 4 bin adet su kaplumbağa yavrusu tespit edildi. Yolcular hakkında kaçakçılıktan işlem yapılırken kaplumbağalar Orman ve Su işleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da Hindistan'ın Chennai Havalimanı'nda, Malezya'dan getirildiği belirtilen 4 bin adet kaçak kaplumbağa yavrusu bir yolcunun valizinde ele geçirilmişti.

Yolcu Çin'den Kuala Lumpur aktarmalı Chennai'ye geldiği sırada yakalanmıştı.

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