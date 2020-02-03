  • BIST 119.319
  • Altın 303,847
  • Dolar 5,9817
  • Euro 6,6235
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Türk Uçakları Suriye Sınırını Geçmedi

»
Türk Uçakları Suriye Sınırını Geçmedi
Rusya ordusu, Türk uçaklarının Suriye sınırını ihlal ettiğinin ya da Suriye hükümeti güçlerinin mevzilerinin vurulduğunun tespit edilmediğini duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediği belirtildi.

Açıklamada “Türk birlikleri 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde hareket ettiler ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu” ifadeleri kullanıldı.

‘Suriye ordusu mevzilerine yönelik saldırı tespit edilmedi’

Diğer yandan TSK uçaklarının Rusya ordusunun İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde kontrol ettiği hava sahasını da ihlal etmediği kaydedildi.

 

 

 

Açıklamada, “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki hava sahası Rusya ordusu tarafından sürekli kontrol ediliyor. Türkiye Hava Kuvvetleri, Suriye sınırını ihlal etmedi, Suriye ordusunun mevzilerine yönelik saldırı tespit edilmedi” ifadelerine de yer verildi.

Ayrıca Suriye’deki Rus ve Türk güçleri arasında İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumla ilgili sürekli temas kurulduğu da aktarıldı. 

Rusya’nın açıklamaları, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) İdlib'de Suriye Ordusu (SAA) tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirmesinin ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de askerlerin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili karşılık verildiğini belirtmişti. Erdoğan, “Şu anda biz F16'larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT'in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor” demişti.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Karantina Gemisi31 Ocak 2020 Cuma 10:11
  • Virüs İçin 2 Günde Hastane Yapıldı30 Ocak 2020 Perşembe 10:41
  • TRUMP: Kudüs Bölünmemiş Bir Şekilde İsrail'in olacak29 Ocak 2020 Çarşamba 11:01
  • Türk Medyasına Ambargo29 Ocak 2020 Çarşamba 10:57
  • Ölü Sayısı Artıyor29 Ocak 2020 Çarşamba 10:51
  • WASHİNGTON POST MUHABİRİ KOBE İLE İLGİLİ PAYLAŞIMI DÜNYAYI SARSTI29 Ocak 2020 Çarşamba 10:34
  • Dünya Sağlık Örgütü: Büyük Hata Yaptık28 Ocak 2020 Salı 10:09
  • Corona Virüsünden Korkutan Haber27 Ocak 2020 Pazartesi 10:58
  • Tüm Dünya Wuhan Virüsü’ne Karşı Alarmda24 Ocak 2020 Cuma 18:55
  • Tahinli Deprem Kahini Manisa'daki Depremi 9 Saat Önce Bildi23 Ocak 2020 Perşembe 15:35
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim