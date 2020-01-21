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Türk Telekom Çöktümü?

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Türk Telekom Çöktümü?
15:00 itibariyle internet kullanıcılarının büyük bir bölümü bağlantı sorunu yaşamaya başladı. Google neden açılmıyor?, Türk Telekom çöktü mü?, TTNET Çöktü mü? sosyal medya platformlarında ve diğer arama motorlarında gündem konusu oldu.

Ekşi Sözlük'te 20 Ocak Google'ın Çökmesi, 20 Ocak 2020 TTNET'in çökmesi etiketleri gündem olurken, Twitter'da #Google , #türktelekom , #ttnet hashtagları tt listesinde üst sıralara kadar çıktı.

Sorunun Türk Telekom’dan mı yoksa Google’dan mı kaynaklandığına henüz tam olarak bilinmiyor.

Benzer bir sorun 19 Aralık tarihinde yaşanmış ve 2 saat boyunca Google servislerine erişim sağlanamamıştı.

 

 

 

İnternet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom’dan açıklama geldi. Açıklamada ‘Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır’ ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom’dan yapılan açıklama şu şekilde:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır.

Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.

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