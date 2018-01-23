Türk tankları, 'zırh delici' toplarla vuruyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı Harekatı', 4'üncü gününde devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle Afrin'e ilerleyen TSK birlikleri, terör ör

'Zeytin Dalı Harekatı'nın ana omurgasını oluşturan Hatay ile Kilis'in sınır bölgeleri, operasyonun 4'üncü gününe girilirken, sakin bir gece geçirdi. Afrin'e kara harekatını başlatan birliklerin geçiş yaptığı Hatay ve Kilis sınırında, gece boyunca, iç bölgelerden top atışlarının sesi duyuldu. Afrin bölgesinden teröristlerin dün attığı roketler, Kilis bölgesine düşerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

ZIRH DELİCİ TOPLAR' KULLANILIYOR

Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütü mevzilerini 'zırh delici toplar' ile vuruyor. Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sınır karakoluna yakın yerde, sabah saatlerinde, konuşlanan 'M60T' tanklarının yanında, çok sayıda kullanılmış 'zırh delici' top mermisi görüldü. Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO'ya bağlı güçler de bulunuyor. Kilis ile Hatay'dan Afrin'in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor.

Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemlerini artıran jandarma, gazetecilerin sınırdan birliklerin görüntülerini çekmesini engellemeye başladı.