Türk Şoför idam edilecek

Suudi Arabistan’da kullandığı tırda uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında idam kararı çıkarılan Remzi Çelik'in ailesi yetkililerden yardım istedi.

Hatay’dan Suudi Arabistan’a gittiği TIR'da bulunan uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce tutuklanan şoför Remzi Çelik hakkında idam kararı çıkartıldı. Durumu öğrenen Remzi Çelik’in ailesi ve yakınları devlet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

"BABAM TIR'I TESLİM ALDI"

İHA'da yer alan habere göre Remzi Çelik'in kızı Seren Bahçeci, babasının gemi ile gelen gıda maddesi yüklü TIR'ı teslim alarak Riyad'a boşaltmakla görevli olduğunu ve babasının uyuşturucuyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardım elini uzatmasını isteyen Bahçeci, suçsuz bir Türk vatandaşının idamının doğru olmadığını ifade etti. Bahçeci, “Babamı yurt dışına gönderdiler. Ardından 3 gün sonra aracı deniz yoluyla gemiyle gönderiyorlar. Babamın görevi sadece TIR'ı teslim almak, Riyad’da bir yerde de o yükü boşaltmak. Benim babam aracı teslim alıyor, belli bir süre sonra da ihbar geliyor yakalanıyor" dedi.

"BABAMIN SUÇU DA HABERİ DE YOK"

Bahçeci şöyle devam etti: "TIR'ın içinde de yasa dışı hap bulunuyor. Babamın bunda hiçbir suçu yok, hiçbir alakası yok, hiç haberi yok. Babam suçsuzdur. Babam 4 yıla yakındır cezaevinde yatıyor. Biz babamın beraatını bekliyorduk. Bunu beklerken idam kararı alınmış. Ben yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım etmesini bekliyoruz. Lütfen bize yardım etsin, biz aile olarak çok mağduruz, çok perişanız. Lütfen, lütfen bize yardımcı olsun."