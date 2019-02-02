  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den hortum uyarısı

Türk Şoför idam edilecek

»
Türk Şoför idam edilecek
Suudi Arabistan’da kullandığı tırda uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında idam kararı çıkarılan Remzi Çelik'in ailesi yetkililerden yardım istedi.

Hatay’dan Suudi Arabistan’a gittiği TIR'da bulunan uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce tutuklanan şoför Remzi Çelik hakkında idam kararı çıkartıldı. Durumu öğrenen Remzi Çelik’in ailesi ve yakınları devlet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

"BABAM TIR'I TESLİM ALDI"

İHA'da yer alan habere göre Remzi Çelik'in kızı Seren Bahçeci, babasının gemi ile gelen gıda maddesi yüklü TIR'ı teslim alarak Riyad'a boşaltmakla görevli olduğunu ve babasının uyuşturucuyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardım elini uzatmasını isteyen Bahçeci, suçsuz bir Türk vatandaşının idamının doğru olmadığını ifade etti. Bahçeci, “Babamı yurt dışına gönderdiler. Ardından 3 gün sonra aracı deniz yoluyla gemiyle gönderiyorlar. Babamın görevi sadece TIR'ı teslim almak, Riyad’da bir yerde de o yükü boşaltmak. Benim babam aracı teslim alıyor, belli bir süre sonra da ihbar geliyor yakalanıyor" dedi.

"BABAMIN SUÇU DA HABERİ DE YOK"

Bahçeci şöyle devam etti: "TIR'ın içinde de yasa dışı hap bulunuyor. Babamın bunda hiçbir suçu yok, hiçbir alakası yok, hiç haberi yok. Babam suçsuzdur. Babam 4 yıla yakındır cezaevinde yatıyor. Biz babamın beraatını bekliyorduk. Bunu beklerken idam kararı alınmış. Ben yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım etmesini bekliyoruz. Lütfen bize yardım etsin, biz aile olarak çok mağduruz, çok perişanız. Lütfen, lütfen bize yardımcı olsun."

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den Türkiye'ye açık tehdit02 Şubat 2019 Cumartesi 01:21
  • Bolu'da feci kaza 9 kişi yaralandı02 Şubat 2019 Cumartesi 00:44
  • İTO verilerine göre enflasyon yükseldi01 Şubat 2019 Cuma 16:36
  • Aziz Yıldırım niçin ifade verdi01 Şubat 2019 Cuma 16:31
  • Sahenk'e teşekkür plaketi01 Şubat 2019 Cuma 16:10
  • Hala getirilmedi mi?01 Şubat 2019 Cuma 15:52
  • Berat Albayrak'tan muhalefetin iddialarına büyük tepki01 Şubat 2019 Cuma 15:50
  • Dikkat! Bursa da neler oluyor01 Şubat 2019 Cuma 15:16
  • Bu takıma damat yakıştı01 Şubat 2019 Cuma 14:39
  • HSBC Genel müdürüne cumhurbsşkanına hakaretten hapis01 Şubat 2019 Cuma 13:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim