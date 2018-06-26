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Türk Siyaseti Yeni Bir Aktör Kazandı!

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Türk Siyaseti Yeni Bir Aktör Kazandı!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni kabinenin kimlerden oluşacağı yönünündeki konuyla ilgili ''İş dünyasından, kültür ve spor dünyasından, yurt dışında yaşamış kişilerden de olabilir." dedi.

Muharrem İnce'nin seçimi kaybetmesine rağmen başarılı olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir. Bundan sonra genel başkan olur olmaz bunu bilemem ama bir siyaset bilimci olarak gördüğüm fotoğraf bu. Son derece samimi olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLUN LİDERLİĞİ TARTIŞMALI HALE GELDİ''

Ünal, "Sayın Muharrem İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy alması, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir." dedi.

''TÜRK SİYASETİ YENİ BİR AKTÖR KAZANDI''

''Kılıçdaroğlu’nun sahada oluşturamadığı heyecanı ve rüzgarı Muharrem İnce sahada oluşturdu.'' diyen Ünal, ''Türk siyasetinin de yeni ve önemli bir aktör kazandığı da ortaya çıkıyor.'' şeklinde konuştu.

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