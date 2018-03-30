Dergi Türk sanatçıyı öve öve bitiremedi çok yetenekli olduğunu dünyaya açılacak potansiyel ve yetenekte göründüğünden bahsetti. Sanatçının iki Türkçe pop single ve şarkısının dışında şu günlerde yaptığı İngilizce cover şarkıları ile de büyük beğeni topluyor.Let me love you oldukça sevildi. Sanatçı Türkiye’deki konserlerini tamamlayıp yaz sonu yurtdışına gidip Amerika da bir şirketten İngilizce bir single çıkarmayı hazırlanıyor.
- BIST 115.101
- Altın 168,375
- Dolar 3,9490
- Euro 4,8679
- İstanbul 13 °C
- Ankara 13 °C
- TÜRK POP MÜZİĞİ SANATÇISI DİLEK AMERİKAN BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ
- ÜNLÜLER AKIN ETTİ
- Türkiye Hülya Koçyiğit ile ilgili bu detayı Odatv’den öğrenecek
- KKTC'de Ebru Gündeş vergi rekortmeni oldu
- İntihara kalkışan üniversiteli Alara hayatını kaybetti
- Siirt’te hain saldırı!
- Mehmet şimşeğe kızdı
- Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışı iptal mi edildi?
- Kelebekler filmine övgü yağdı.
- tosundan porno!
- Demi Rose’dan cesur dekolte
- Cem Yılmaz 12 kilo verdi
- SON DAKİKA! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı
- KOSOVADA MİT OPERASYONU
- EY FRANSA SEN KİMSİN?
TÜRK POP MÜZİĞİ SANATÇISI DİLEK AMERİKAN BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ
TÜRK POP MÜZİĞİ SANATÇISI DİLEK AMERİKAN BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TÜRK POP MÜZİĞİ SANATÇISI DİLEK AMERİKAN BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİTÜRK POP MÜZİĞİ SANATÇISI DİLEK AMERİKAN BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ
Cem Yılmaz 12 kilo verdiÜnlü komedyen Cem Yılmaz sıkı bir diyetle 12 kilo verdi. 90 kiloya ulaşan Cem Yılmaz diyetisyen yardımıyla kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu
O Davada Karar ÇıktıGülben Ergen’in avukatı kişilik haklarına saldırı iddiasıyla Yeşim Salkım ve Seren Serengil'i şikayet etmişti.
- 16:08 - TÜRK POP MÜZİĞİ SANATÇISI DİLEK AMERİKAN BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ
- 15:51 - ÜNLÜLER AKIN ETTİ
- 15:33 - Türkiye Hülya Koçyiğit ile ilgili bu detayı Odatv’den öğrenecek
- 15:28 - KKTC'de Ebru Gündeş vergi rekortmeni oldu
- 15:25 - İntihara kalkışan üniversiteli Alara hayatını kaybetti
- 15:21 - Siirt’te hain saldırı!
- 15:19 - Mehmet şimşeğe kızdı
- 15:17 - Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışı iptal mi edildi?
- 15:15 - Kelebekler filmine övgü yağdı.
- 15:12 - tosundan porno!
- 13:56 - Demi Rose’dan cesur dekolte
- 13:50 - Cem Yılmaz 12 kilo verdi
- 13:48 - SON DAKİKA! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı
- 13:45 - KOSOVADA MİT OPERASYONU
- 13:42 - EY FRANSA SEN KİMSİN?
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim