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TÜRK POP MÜZİĞİ SANATÇISI DİLEK AMERİKAN BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ

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TÜRK POP MÜZİĞİ SANATÇISI DİLEK AMERİKAN BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ
TÜRK POP MÜZİĞİ SANATÇISI DİLEK AMERİKAN BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ

Dergi Türk sanatçıyı öve öve bitiremedi çok yetenekli olduğunu dünyaya açılacak potansiyel ve yetenekte göründüğünden bahsetti. Sanatçının iki Türkçe pop single ve şarkısının dışında şu günlerde yaptığı İngilizce cover şarkıları ile de büyük beğeni topluyor.Let me love you oldukça sevildi. Sanatçı Türkiye’deki konserlerini tamamlayıp yaz sonu yurtdışına gidip  Amerika da bir şirketten İngilizce bir single çıkarmayı hazırlanıyor.

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