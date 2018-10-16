  • BIST 98.928
  • Altın 228,654
  • Dolar 5,7958
  • Euro 6,7070
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

Türk polisi Suudi Başkonsolosluğu'na girdi

»
Türk polisi Suudi Başkonsolosluğu'na girdi
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme heyetindeki Suudiler başkonsolosluğa geldi.

Türk polisi kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Suudi Konsolosluğu'na girdi. Konsolosluk çevresine güvenlik şeridi çekildi.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sis perdesi henüz aralanmış değil.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi.

Suudi heyet sivil plakalı araçlarla geldi
Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.

İncelemelerde bulunması beklenen Türk polisi kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Suudi Konsolosluğu'na girdi. Türk polisinin 7-8 araçla geldiği görüldü. Konsolosluk çevresine güvenlik şeridi çekildi. 

Türk-Suud heyetinin çalışma grubu toplantısı 2 saat sürdü
Öte yandan olayla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu, ilk toplantısını yaptı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. 

Yaklaşık 15 kişiden oluşan Suudi heyeti, toplantının sonunda 10 ayrı araçla Emniyet'ten ayrılarak konsolosluk binasına gitti.

Uluslararası haber ajansı Reuters, iki Türk kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk polisinin elinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair ses kayıtları olduğunu iddia etti.

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Olmadı İsmail Küçükkaya Kardeş!15 Ekim 2018 Pazartesi 15:48
  • Müge Anlı'ya üzücü haber!15 Ekim 2018 Pazartesi 15:03
  • Dışişleri kaynakları: Konsoloslukta bugün arama yapılacak15 Ekim 2018 Pazartesi 14:04
  • İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne bomba ihbarı!15 Ekim 2018 Pazartesi 13:06
  • Erdoğan ve Kral Selman Cemal Kaşıkçı için görüştü!15 Ekim 2018 Pazartesi 10:10
  • Eski MİT'çiden bomba Cemal Kaşıkçı iddiası!15 Ekim 2018 Pazartesi 09:57
  • Ankara’da flaş operasyon! 9’u pilot 36 subay15 Ekim 2018 Pazartesi 09:53
  • Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı!13 Ekim 2018 Cumartesi 11:29
  • Ferit Şahenk tüm lüks otellerini satışa çıkardı13 Ekim 2018 Cumartesi 11:06
  • Brunson Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü13 Ekim 2018 Cumartesi 10:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim