Türk polisi Suudi Başkonsolosluğu'na girdi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme heyetindeki Suudiler başkonsolosluğa geldi.

Türk polisi kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Suudi Konsolosluğu'na girdi. Konsolosluk çevresine güvenlik şeridi çekildi.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sis perdesi henüz aralanmış değil.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi.

Suudi heyet sivil plakalı araçlarla geldi

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.

İncelemelerde bulunması beklenen Türk polisi kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Suudi Konsolosluğu'na girdi. Türk polisinin 7-8 araçla geldiği görüldü. Konsolosluk çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Türk-Suud heyetinin çalışma grubu toplantısı 2 saat sürdü

Öte yandan olayla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu, ilk toplantısını yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Yaklaşık 15 kişiden oluşan Suudi heyeti, toplantının sonunda 10 ayrı araçla Emniyet'ten ayrılarak konsolosluk binasına gitti.

Uluslararası haber ajansı Reuters, iki Türk kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk polisinin elinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair ses kayıtları olduğunu iddia etti.