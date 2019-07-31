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TÜRK PİLOTLAR GERİ GELDİ

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TÜRK PİLOTLAR GERİ GELDİ
Türkiye'nin F-35 programı ortaklığının askıya alınmasının ardından, Amerika'da eğitimde bulunan ilk grup Türk personel yurda döndü.

Aralarında pilotların da olduğu kalan yaklaşık 30 asker ise yarın Türkiye'ye dönecek.
Türkiye'nin satın aldığı F-35 savaş uçaklarıyla ABD'de eğitimde olan pilotlar ve bakım personeli Türkiye'ye dönüyor.

F-35 projesinde Türkiye'nin konumunun askıya alınması kararının ardından, ABD'de eğitimler sona ermiş, eğitimdeki Türk Hava Kuvvetleri personelinin Türkiye'ye dönüş işlemleri başlatılmıştı.

Bu kapsamda Türk pilotlar ve teknisyenlerin gruplar halinde ülkeye dönüşü planlandı.

Washington'daki proje Türk temsilciliğinde, Arizona'daki Luke Hava Üssünde ve Florida'daki Eglin Hava Üssünde bulunan Türk askerlerinden ilk grubun yurda dönüşü tamamlandı.

Geriye kalan yaklaşık 30 Türk Hava Kuvvetleri personelinin yurda dönüşü yine gruplar halinde olacak ve 1 Ağustos itibariyle dönüşler tamamlanacak.

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