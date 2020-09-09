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Türk lirası erimeye devam ediyor

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Türk lirası erimeye devam ediyor
Dolar lira karşısında 7.48 TL'yi aşarak tarihin en yüksek rakamına ulaştı.

Dolar geçtiğimiz hafta 7.37 TL seviyelerinden enflasyon ve büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz hafta 7.44 TL’ye kadar yükselen dolar bu haftanın ilk günü 7.45 TL’yi, dün ise 7.46 TL’yi görmüştü.

Bu sabah 7.4541 TL ile açılan dolar 7.4875 TL seviyesine kadar yükselerek yeni rekora imza attı. 

Euro yeniden yükselişte

En son 1 Eylül'de 8.8483 TL'ye kadar çıkan Euro, güne 8.80 TL'den başlayarak öğle saatlerine gelmeden 8.8457 TL'ye kadar yükseldi. 

Sterlin ise 9.80 civarında seyrediyor. 

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